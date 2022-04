Ronja Mäkinen, 27, on perfektionisti – gradu vei äärirajoille: "Työskentelin yötä päivää tai en yhtään"

– Käytin joululoman siihen, että hioin sitä koko ajan. Vuoden viimeisenä vuorokautena päätin, että gradu on nyt vaan pakko lopettaa ja antaa sen mennä.

Pahimmillaan lamaannuttaa

– Itse on silti kriittinen omaa tekstiä ja taidetta kohtaan. Perfektionisti ei voi ikinä päästä tavoitteisiinsa. Aina voisi olla täydellisempi.

– Itse työskentelin joko yötä päivää tai en yhtään. Silloin kun ei tee mitään, itsesyyttely lamaannuttaa ja tuntuu, ettei mihinkään voi tarttua, jos siitä ei saa täydellistä. Siinä on sellainen ahdistuksen ja itsesyyttelyn kierre.

– Tiedostan, että vaadin itseltäni paljon, eikä niin välttämättä tarvitsisi olla. Ajatus siitä, että tästä pitää tehdä täydellinen on vain niin hallitseva, että sitä vastaan on vaikea taistella, Ronja Mäkinen sanoo.

Kympin tyttö

Mäkinen kertoo, että hän on ollut lapsuudesta saakka perfektionisti. Hän oli jo alakoulussa kympin tyttö.

– Ehkä se on osaltaan persoonallisuuspiirrekin. Ei ympäristö ole vaatinut minulta asioita, vaan kyllä minä kehitin paineet itse itselleni.

– Jotenkin vain luulen, että perfektionismi on osa minua.

– Hekin yrittivät välillä sanoa, että nyt mietitään jotain muuta ja tehdään jotain kivaa. He sanoivat, että sinä olet ihan hyvä tuollaisena. Kun he toistelivat sitä tarpeeksi, niin ehkä olo vähän helpotti.

Kova suorituskulttuuri

Perfektionismi on hiipinyt myös Ronja Mäkisen työhön.

Viime keväänä ja kesällä työharjoittelussa hän huomasi, että asiantuntijatyössä ei voi koko ajan olla sataprosenttisen aikaansaava ja tuottaa jatkuvasti tuloksia. Harjoitteluohjaajat sanoivat, että on luonnollista, ettei asioita saa koko ajan aikaan.

– En ollut käsittänyt sitä, että ajatustyökin on työn tekemistä.

Mäkinen veti yliopistossa vertaistukiryhmää opiskeluhaasteiden tiimoilta. Hän on huomannut, että täydellisyyden tavoittelu on opiskelijoiden keskuudessa yleistä, mutta siitä puhutaan vähän avoimesti. Yliopistoissa on kova suorituskulttuuri ja opiskeluhaasteet tuntuvat olevan yhä tabu.