Suuri joukko yrityksiä jatkaa toimintaansa Venäjällä: Amerikkalaisyliopiston listalta löytyy myös moni suomalaisfirma – tällaisia ovat perusteet

Lähtemistä on vaikeuttanut se, että Fortumilla on maassa useita voimaloita ja esimerkiksi pari miljoonaa kaukolämpöasiakasta. Omistuksia ja toimintaa Venäjällä on myös tytäryhtiö Uniperin kautta. Kyse on yhteensä noin 5,5 miljardin euron investoinneista