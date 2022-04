Kiovan salamavaltaus epäonnistui: kokosimme 5 syytä siihen, miksi Venäjä siirtää voimansa Itä-Ukrainaan

Kiovan nopea valtaus epäonnistui

Ukrainan armeijan vastarinta yllätti

Ukrainan armeija on vahvistunut huomattavasti siitä, mitä se oli vuonna 2014 Krimin niemimaan miehityksen aikaan.

Ukrainan armeija on pystynyt panemaan venäläisille kampoihin kovemmin kuin moni asiantuntijakaan osasi ennen sotaa odottaa.

Ukrainan valmistautuminen oli kuitenkin onnistunut paremmin kuin ennakoitiin. Ukrainan armeija on saanut ennen sotaa ja sodan kuluessa runsaasti ulkomaista aseapua.

Ukraina on tehnyt pahaa jälkeä venäläisten sotilassaattueiden parissa muun muassa turkkilaisvalmisteisilla taisteludrooneilla .

Myös taistelukokemuksesta kahdeksan vuotta jatkuneissa taisteluissa Itä-Ukrainan rintamalla on ollut hyötyä nykyisessä sodassa.

Ukrainan sisäministeri Denis Monastyrskyi pitelee NLAW-panssarintorjuntaohjusta, joita Britannia on lahjoittanut Ukrainan armeijalle.

Venäjän joukkojen huolto-ongelmat

Sosiaalisessa mediassa on jaettu videoita, joissa ukrainalaiset maanviljelijät vetävät venäläisten jäljiltä jäänyttä kalustoa traktorilla.

Voimien keräämiseen menee aikaa

Kiovan ympäristössä taistelleet venäläiset joukot tarvitsisivat voimien kokoamiseen todennäköisesti enemmän aikaa kuin Venäjä on valmis tähän käyttämään.

Ukrainan armeijan joukkojen tilasta Itä-Ukrainassa ei ole tarkkaa tietoa. Sotaa on käyty jo viikkoja, mikä on väistämättä pannut ukrainalaiset koville. Taisteluhenki on silti edelleen kova.