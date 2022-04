Suomi hakee uutta turvaa – tänään julkaistavassa selonteossa Nato-jäsenyyden plussat ja miinukset

Tämä keskiviikko on Suomen turvallisuuspolitiikan kannalta historiallinen päivä. Pitkä puolueettomuuspolitiikan aika päättyi vuonna 1995 Suomen EU-jäsenyyteen ja muuttui sotilaalliseksi liittoutumattomuudeksi. Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan helmikuun 24. päivä muutti Euroopan turvallisuuspolitiikkaa niin rajusti, että nyt on uudelleenarvioinnin aika.

Tuota arviointia varten hallitus julkaisee tänään Ajankohtaisselonteon turvallisuusympäristön muutoksesta. Se on laadittu ulkoministeriön johdolla.

Selonteko on noin 30-sivuinen esitys, joka sisältää kuvauksen turvallisuuspoliittisen ympäristön muutoksesta ja vaihtoehdoista, jotka Suomella tässä uudessa tilanteessa on. Se käsittelee Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, huoltovarmuutta, rajaturvallisuutta, ja kyber- ja hybridiuhkia.

Ripeä käsittely eduskunnassa

Selonteon käsittely eduskunnassa alkaa ripeästi, sillä lähetekeskustelu käydään heti ensi viikon keskiviikkona. Sen jälkeen käsittelyä jatketaan valiokunnissa. Aiemmin puhemies Matti Vanhanen (kesk.) on arvioinut käsittelyn vievän pari kuukautta. Tosin nopeampiakin aikatauluja on väläytelty.

Selontekomenettelyä on perusteltu sillä, että näin kaikki puolueet ja kaikki kansanedustajat ovat ikään kuin saman tiedon äärellä omia kantojaan muodostaessaan.

Presidentti Sauli Niinistö on korostanut, että on tärkeää, että nekin jotka ovat asioista eri mieltä, ovat tarkasti tietoisia siitä, mihin argumentteihin eri ratkaisuvaihtoehdot pohjaavat. Näin lopputulos on helpompi hyväksyä niidenkin, joiden oma kanta jää vähemmistöön.