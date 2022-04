Mariupolissa vallitsee nyt "kuun maisema" – asiantuntija kauhistelee väitteitä kemiallisista aseista: "Hirveätä on, jos on käytetty"

Asovanmeren rannalla sijaitsevan kaupungin asukkaista suurin osa on päässyt pakenemaan, mutta edelleen siellä voi olla loukussa kymmeniätuhansia, jopa satatuhatta siviiliä.

Heidän olonsa ovat karmaisevat, sillä liki puolen miljoonan asukkaan kaupunki on käytännössä tuhottu maan tasalle.

– Mariupolin tilanne on edelleen vakava, tiivistää sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Mariupol on everstiluutnantti Mäkitalon mukaan pystynyt yllättävänkin kauan taistelemaan Venäjän joukkoja vastaan. Tilannetta auttoi se, että kaupunkia pystyttiin usean kuukauden ajan varustamaan Venäjän hyökkäyksen varalle.

– Vaikka Venäjä on käyttänyt erittäin voimakkaasti asevaikutusta Mariupolin alueella, on aina mahdollista, että maanalaisissa tiloissa on säilynyt taisteluvälinemateriaalia, kertoo Mäkitalo.