Tuliko Suomesta yhtäkkiä yhden Nato-totuuden maa? Tutkija ja poliitikot toivovat avointa keskustelua myös jäsenyyden riskeistä ja velvoitteista

Toisin sanoen: Nato-jäsenyyden riskeistä puhuminen ei tarkoita jäsenyyden tyrmäämistä vaan riskien ymmärtäminen on osa Nato-jäsenyyden hakemista.

Siltä ei kuitenkaan aina vaikuta, kun seuraa kuumana käyvää Nato-keskustelua. Etenkin sosiaalisessa mediassa jäsenyyden huonoista puolista puhuminen on aiheuttanut raivokkaitakin reaktioita.

Keskustelun kuumenemisen on pannut merkille myös eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.).

– Kansalaisten yleinen mielipide Natosta on kääntynyt hyvin nopeasti ja sen huomaa myös politiikassa. Kieltämättä aika voimakkaita reaktioita ovat saaneet ne, jotka esittävät monipuolisemmin erilaisia vaihtoehtoja, ehkä jopa kritiikkiäkin Nato-jäsenyyteen liittyen.

Vauhti, jolla suomalaisten Nato-keskustelu ja kannat ovat muuttuneet, on yllättänyt Nato-keskustelua tutkineen Iro Särkän Helsingin yliopistosta.

Samalla julkisen keskustelun asetelma on kääntynyt päälaelleen: aikaisemmin puhuttiin Naton kielteisistä puolista, kuten kansallisen itsemääräämisoikeuden menettämisestä. Enää ei niinkään.

– Se on kääntynyt toisin päin, positiivisia puolia korostetaan enemmän kuin negatiivisia, ja Nato nähdään positiivisemmassa valossa kuin aiemmin.

Nato, johon Suomi nyt hakisi, on hyvin erilainen kuin 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun laajentumiskierroksen Nato, sanoo tutkija Iro Särkkä.

Vasemmistoliitto on suhtautunut eduskuntapuolueista kriittisimmin Nato-jäsenyyteen. Puolueen puheenjohtaja Li Andersson on kuitenkin sanonut tänä keväänä, ettei tekisi Natosta hallituskysymystä.

Puolueen varapuheenjohtajan, eduskuntaryhmää johtavan Jussi Saramon mukaan Suomen Nato-keskustelu on ollut yksipuolista etenkin samaa pohdintaa käyvään Ruotsiin verrattuna.

Hän sanoo, että Suomessa puhe on painottunut lähinnä turvatakuisiin eli siihen, miten Suomi voisi saada Natosta turvaa ja hyötyä.

– On selvää, että Naton jäsenyys nostaisi kynnystä hyökätä Suomeen. Yhtä selvää on, että jokin kauempana meistä oleva konflikti, siihen osapuoleksi joutuminen, on todennäköisempää Naton jäsenenä. Näitä asioita pitää punnita, Saramo sanoo.