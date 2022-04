Pietarissa arveltiin, että Venäjän läheisyys pelottaa Suomea – näin vastaavat itärajan asukkaat: "Siellä nyt vaan kalistellaan ja kolistellaan"

Suomen liittyminen Natoon on Riku Jokimiehestä ollut aina hyvä vaihtoehto. – Olisin ollut valmis liittymään siihen jo 1990-luvulla, mutta nythän on selkeää, että suuri osa Suomen kansasta on samaa mieltä. Että Natoon mennään ja sillä hyvä.

Kuva: Pyry Sarkiola / Yle