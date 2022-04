Yli kaksisataa esinettä tuhansien vuosien takaa: yksi Suomen laajimmista Egypti-kokoelmista on nyt esillä Riihimäellä

Riihimäen taidemuseoon on talletettu merkittävä egyptiläisten esineiden kokoelma.

Kyseessä on yksi Suomen kattavimpia egyptologisia kokoelmia, johon kuuluu yli 200 esinettä. Kokoelma perustuu pääasiallisesti Rostislav Holthoerin 1960–1970-luvulla kokoamiin esineisiin. Holthoeron Suomen Egyptologisen Seuran perustaja ja suomalaisen egyptologian pioneeri.

Mukana on hautaukseen ja uskontoon liittyviä veistoksia ja tekstiileitä sekä arkisia keramiikkaesineitä. Kokoelmassa on perinteisiä hautaesineitä, joita on totuttu näkemään puhuttaessa muinaisista egyptiläisistä. Toisaalta kokoelman arkisemmat esineet, kuten pieni öljylamppu tai juoma-astia, kertovat intiimillä tavalla tavallisen muinaisen egyptiläisen elämästä, kerrotaan Riihimäen taidemuseon tiedotteessa.