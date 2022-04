Lohi on ennätyskallista eikä ehkä enää halpene – kuluttajan kiusa voi hyödyttää kotimaista kalankasvatusta

Merilohi on ollut vuosia kauppojen sisäänvetotuote halvan hintansa vuoksi, ja sitä on voitu myydä jopa pienellä tappiolla.

Lohitäitä ja inflaatiosokki

Norjan merilohi on ollut suomalaisen kalankulutuksen peruskivi jo vuosia, pitkälti halvan hintansa vuoksi. Se on ollut kauppojen sisäänvetotuote kahvin ja alennusoluen ohella. Lohen hinta maailmanmarkkinoilla on kuitenkin hissukseen kohonnut jopa ennätyskorkealle, koska kysyntä on tarjontaa suurempaa. Suurimmassa tuottajamaassa Norjassa lohenkasvatuslaitoksilla on ollut tuotanto-ongelmia, syynä kaloissa loisiva lohitäi.