Koronavahdit tappavat koiria, ja ihmiset huutavat nälkäänsä parvekkeilla – Suomikin kehottaa pysymään poissa Shanghaista

Suurin osa Shanghain 26 miljoonasta asukkaasta on ollut kotonaan karanteenissa jopa kolme viikkoa. Suurkaupungin kadut ovat hiljaiset. Kymmeniätuhansia hoitajia ja sotilaita on lähetetty muualta maasta pitämään yllä tiukkaa sulkua.

Ihmiset huutavat nälkäänsä

Kiinalaiset ovat olleet tähän mennessä jopa ylpeitä maan tiukasta virustorjunnasta. Sen avulla suuri osa kansalaisista on pystynyt elämään lähes normaalia elämää kaksi viime vuotta. Nyt Kiinan kansainvälisimmässä kaupungissa, miljoonien keskiluokkaisen mukavaa elämää viettäneiden keskuudessa ylpeyden sijalle on tullut tyrmistys ja pelko.

Vihannekset mätänevät toreille

Kenttäsairaalat herättävät pelkoa

– Ainoa selitys tälle on, että hallitus ei halua tartunnan saaneiden tartuttavan muita. Se miten voimme, ei ole heille tärkeää. He vain haluavat pitää tartuntojen määrän mahdollisimman pienenä, kirjoittaa Cheng.

Vanhuksista huoli

Kiinan kansallisen terveyskomission koronavirustoimikuntaa johtava Liang Wannian sanoi medialle, että viruksen leviäminen vaarantaisi vanhukset, erityisesti koska virus muuntuu. Kiinassa työikäisistä valtaosa on rokotettu, mutta vain puolet yli 80-vuotiaista on saanut kaksi rokotetta.

Kiinalle on tärkeää, että yhteiskunnallinen tilanne näyttää menestykseltä syksyn puoluekokouksessa, kun presidentti Xi Jinpingin odotetaan nousevan kolmannelle kaudelle maan johdossa. Tiukka koronapolitiikka on osa tätä. Mutta Shanghai on osoittanut, että suurten kaupunkien rauhaa on vaikea hallita kovalla karanteenilla.