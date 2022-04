Putin: Venäjää on mahdotonta eristää muusta maailmasta

– On mahdotonta eristää ketään vakavissaan nykymaailmassa, etenkin Venäjän kaltaista valtavaa maata. Teemme töitä niiden liittolaistemme kanssa, jotka haluavat tehdä yhteistyötä, Putin sanoi.

Putin kehui Venäjän joukkoja tehokkaiksi

Putin toisti myös väitteensä siitä, että operaation tarkoitus on suojella Venäjää, eikä Venäjällä ole ollut muuta mahdollisuutta. Putinin mukaan ei ole epäilystäkään siitä, että he saavuttavat tavoitteensa.

Putin on tavannut tänään myös Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukašenkan. He kiersivät yhdessä avaruuskeskuksessa ja heidän on tarkoitus keskustella Ukrainan tilanteesta.