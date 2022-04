Vuoden suurin kirkkojuhla alkaa nyt – vantaalainen pappi kertoo, millaista on kohdata seurakuntalaisia kasvotusten pitkän koronatauon jälkeen

Valo siivilöityy korkealta betoniseiniin, penkkeihin ja lattialle. Hopeanväriset urkupillit hohtavat puuta vasten. Pöydällä on violetteja kukkia, kaksi kynttilää ja luonnonvaloa.

Vantaalainen pastori Jaakko Hyttinen astelee Tikkurilan uuden kirkon lattialla. Hän on ollut töissä Tikkurilan seurakunnassa 15 vuotta, vuodesta 2006.

Hyttinen on odottanut uuden kirkon rakentamista koko työaikansa. Moni Tikkurilassa asuva vielä pidempään, 1990-luvulta saakka.

– Tämä on ollut pitkän odotuksen ja toiveiden paikka. Minulle esiteltiin uuden kirkon pienoismallia jo töihin tultuani, mutta se oli erilainen kuin tämä reilun vuoden käytössä ollut kirkkorakennus, Hyttinen sanoo.

Papista kristikunnan suurin juhla, pääsiäinen, on juhlavaa saada olla kirkossa ja läsnä.

– Pääsiäinen on niin iso juhla, etten ole koskaan silloin lomalla. Haluan ehdottomasti olla töissä, Hyttinen kertoo.

Pastori Jaakko Hyttinen esittelee alttarivaatteen valkoista puolta Tikkurilan kirkon sakastissa. Toisella puolelta vaate on musta. Valkoista käytetään suurina juhlapyhinä, musta on käytössä lähinnä pitkänäperjantaina.

Pääsiäisyönä kirkko on aluksi pimeä

Pääsiäisyönä kirkko on aluksi lähes pimeä ja valoa lisätään kynttilöin ja kirkon valoin. Uuden kirkkorakennuksen valojärjestelmät pääsevät testaukseen uudella tavalla.

– Yöllä musta alttarivaate otetaan pois ja vaihdetaan valkoiseksi, joka on liturgisissa väreissä juhlan väri. Kaikki valot laitetaan päälle ja riemuitaan uudesta elämästä ja aamusta, joka on alkamassa.

Joulun jälkeen suosituinta kirkkoaikaa

Pääsiäinen on joulun jälkeen suomalaisten toiseksi suosituinta kirkossakäyntiaikaa. Kirkon tiedotuskeskuksen mukaan pääsiäisajan suosituin kirkkopäivä on kiirastorstai.

Tikkurilan uusi kirkko on keskellä kaupunkia, lähelle kaupungintaloa. Katutyöt rakennuksen ympärillä ovat vielä kesken. Kirkon ovet ovat auki aamusta iltaan ja alakerrassa on myös kahvila.

Luvassa myös kaikkien aistien messu

Sunnuntaina Tikkurilassa järjestetään ensimmäistä kertaa kaikkien aistien messu. Tavoitteena on huomioida eri tavalla aisteja käyttävät ihmiset ja siten tavoittaa myös ne seurakuntalaiset, joille sanojen ymmärtäminen voi olla vaikeaa.

Evankeliumin on tulkinnut tuoksuin parfymööri Max Perttula . Päivän Raamatun tekstiin on tehty eri aisteja ja hyvän olon kokemuksia vahvistavia sävellyksiä, ja osallistujat voivat kokeilla interaktiivista taikalattiaa.

Hänen mukaansa messuun on suunniteltu myös kehon reaktioita vahvistavia ääniä. Muusikko Sami Asp on säveltänyt rukouksiin ja Raamatun tekstiin sävellyksiä, joissa on hyödynnetty teknisen äänisuunnittelun keinoja.