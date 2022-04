Energian hinnan nousu mietityttää Oulun asuntomessualueen rakentamisessa ja ratkaisuissa

Asuntomessualueen taloissa hyödynnetään aurinkoenergiaa sekä kaukolämmön paluulämpöä. Myös asuntojen lauhdelämpö on tarkoitus saada talteen.

Kuusisto kertoo, että aurinkoenergia jaettaisiin taloyhtiön sisällä tai jopa saman korttelin sisällä. Lisäksi alueelle tulisi matalakaukolämpöverkko, joka hyödyntää kaukolämmön paluulämpöä. Sen lämpötila on matalampaa kuin menovesi. Eikä lämmityksen ohella sovi unohtaa esimerkiksi etelä-lounas -suuntaan sijoittuvien asuntojen viilentämistä kesäaikaan.

– Koneellinen jäähdytys on entistä tärkeämpi ottaa huomioon. Se tulee huomioida osana kokonaisenergian kulutusjärjestelmää, miten lämpö otetaan talteen ja käytetään hyväksi.

Tänään järjestetään kevään ensimmäinen Hartaanselänrannan osallistamistilaisuus, joka on suunnattu rakennusliikkeille ja siinä käydään alustavaa vuoropuhelua asuntomessujen tonttihaun kriteereistä kerrostalokortteleiden osalta.

Alueelle tavoitellaan hyvin monimuotoista kerrostalorakentamista. Hartaanselänrannan asuntomessualueesta on tulossa muihin aiempien vuosien messualueisiin verrattuna kerrostalopainotteisempi.

Yksityisten kysyntä pientalojen perään on sen sijaan ollut vilkasta.

– Haluan tulkita tämän niin, että he odottavat, että kaupunki oikeasti luovuttaa nämä tontit. Ehkä he tuntevat tämän Oulun kaupungin menettelytavan, että näin tämä etenee. Hauska kontrasti on tämä, että pientalopuolella ollaan oltu äärettömän aktiivisia.