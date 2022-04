Ulkomaiset työnhakijat suhtautuvat Suomeen epäröiden – "He ovat fiksuja ihmisiä ja osaavat katsoa karttaa"

Kun Venäjä hyökkäsi helmikuun 24 päivänä Ukrainaan, Suomen asema Euroopan perukoilla muuttui dramaattisesti. Ulkomaisilta työnhakijöilta ei ole voinut jäädä huomiotta, että Suomella on 1300 kilometrin maaraja Venäjän kanssa.

Kuka uskaltaa tulla töihin maahan, jolla on tuollainen naapuri?

Ulkomaiset hakijat esittävät Martikaisen mukaan nyt aivan uudenlaisia kysymyksistä. Mikä on suomalaisten käsitys Euroopan geopoliittisesta tilanteesta? Ja koetaanko tilanne yhä turvalliseksi?

– Me vastaamme näihin kysymyksiin nyt melkein jokaisessa haastattelussa. He ovat fiksuja ihmisiä ja osaavat katsoa karttaa.

Ilmiö on laitettu merkillä muuallakin. It-yhtiö Reaktorin rekrytoinneista vastaava Aini Leppäkorven mukaan ulkomaisten työnhakijoiden mielissä ei kuitenkaan pyöri niinkään sodan uhka kuin Suomen kansantalouden tila.

– He tietävät, että Suomi on tehnyt paljon kauppaa Venäjän kanssa. Lisäksi heitä mietityttävät esimerkiksi energiakustannukset, Leppäkorpi sanoo.

– Huolestuneisuutta on, mutta siitä päästään yleensä puhumalla eteenpäin.

Osaajat karkaavat Venäjältä – myös Suomeen

Suomen Startup-yhteisön ekonomisti Youssef Zad on koonnut kokemuksia järjestön jäsenyrityksiltä.

Suuresta hakijakadosta ei voi puhua, mutta muutama ulkomainen huippuosaaja on päättänyt, että ei muutakaan perheineen Suomeen. Lisäksi useampi on halunnut siirtyä saman työnantajan palveluksessa pois Suomen konttorilta.

Muutamissa tapauksissa työpaikasta on kieltäydytty kokonaan – ja sanottu suoraan, että syynä on turvallisuustilanne.

– Sodan vaikutukset koetaan jäsenyrityksissämme kaksitahoisena. Toisaalta yrityksissä ollaan huolissaan koetun maariskin kasvusta, toisaalta Venäjältä on tällä hetkellä saatavissa uutta työvoimaa – ja työn tarjonnan kannalta tilanne on saattanut jopa parantua, Zad sanoo.

BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) jopa 200 000 ihmistä on lähtenyt Venäjältä sodan syttymisen jälkeen. Joukossa on paljon ammattilaisia, jotka haluavat harjoittaa ammattiaan jossain muualla – vaikka tarjolla on esimerkiksi verohelpotuksia ja vapautus armeijasta. (siirryt toiseen palveluun)