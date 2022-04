Roope Lipastin kolumni: Jos haluaa lokeroida ihmisiä, kannattaa ostaa monipaikkainen lokerikko

Ihmisellä on ikänäkö. Se tarkentuu vain omanikäisiin yksilöihin. Muut kuuluvat ryhmiin ja katoavat huomiokentästä, Lipasti kirjoittaa.

Kävimme kavereiden kanssa pakohuoneessa. Tiedättehän – paikka jonne lukitaan ja sitten pitää keksiä, miten sieltä pääsee pois. Jännää oli, että kun meni sinne muutaman neliön hämärään tilaan ja katseli TARKASTI ympärilleen, niin viiden minuutin päästä ymmärsi, ettei ollut huomannut puoliakaan. Että ohhoh, oliko tossa keskellä seinää tosiaan iso maalaus! Aivot kun pystyvät ottamaan vastaan tietoa vain tietyn määrän kerrallaan ja omani sitäkin vähemmän.

Siinä on jotain samaa kuin vastasyntyneellä, joka ei näe ensi alkuun kuin ihan lähelle. Se varmaankin suojelee pikkuista liialliselta informaatiolta. Vähitellen vauvan näköpiiri laajenee ja hän näkee yhä enemmän ja enemmän kunnes viimein, 15-vuotiaana, hän näkee kaiken ja tietää kaiken.

Sitä mukaa kun vanhenee, alkaa huomata uusia ihmisryhmiä, koska alkaa itse kuulua niihin.

Sen jälkeen näkökenttä alkaa taas kaventua ja sitä huomaa lähinnä oman napansa ja lähipiirinsä, eli yleensä suurin piirtein omanikäisensä ihmiset. Muut ovat pelkkää massaa, pikkulapset, keski-ikäiset, vanhukset. Sitä mukaa kun vanhenee, alkaa huomata uusia ihmisryhmiä, koska alkaa itse kuulua niihin.

Itselleni kävi näin:

Olimme laivalla ja viereisessä pöydässä istui seitsemän hengen porukka turkulaisia rouvia. He kaikki olivat jo yli 70-vuotiaita. Edessä olisi mahtava päivä, bakkanaalimeininkiä oli heti aamusta. Yksi ihmetteli:

- Mikä tääl mun käsilaukus o, kö se o niin painava? Taskulamppu! Sen ois voinut kyl jättää autoonki.

Muut olivat samaa mieltä, turha sellaista on raahata, vaikka sinänsä taskulampulle onkin usein käyttöä. Kun vanhenee, olennaista on käsilaukun sisällön käytännöllisyys ja lisävalolle on useinkin tarvetta. Seuraavaksi rouvien piti mennä ostamaan kaljaa. Sen ostamisessa oli reunaehtonsa:

- Ei semmost kellekään muul jaksa raahata ja sit on seeki ongelma, et pitä olla varovaine, ku joku on voinu avata sen pakkauksen ja sit ne kaik lähtee kierimään pisin rullaportai.

Siirryttiin hajuvesiin:

- Ei ne mittä iankaiken säily. Mul on varmaa 20-30 vuot vanhaa, ja sehän on ihan härskii sit jo. Mut huulipuna säilyy. Se on vähän niinku mauste.

Ja niin edelleen...

Minua huvitti ja hävetti salakuunteluni, mutta pakko oli kuunnella. Niin eläväisiä jutut ja rouvat olivat. Samalla käsitin itse tulleeni ikään, jolloin vanhukset eivät enää ole harmaata massaa. Heidät alkaa nähdä muunakin kuin pappoina ja mammoina, jotka köpöttelevät siellä täällä ja yleensä tiellä. Heidät alkaa nähdä kiinnostavina ihmisinä, jotka ovat elämänsä vedossa. Nuorempana en kiinnittänyt huomiota edes viisikymppisiin (jonka ikäinen nyt olen). Ajattelin, että sen ikäiset tuskin tulevat enää näkemään seuraavaa talvea, joten turha tuhlata aikaa moisiin.

Ihmisen silmät ovat kovin lähellä toisiaan, niin lähellä, että kapeakatseisuus on oletusarvo

Ilmiö on tietenkin äärimmäisen nolo. Sitä pitää itseään keskivertoa fiksumpana ja käykin ilmi, että oli typerämpi kuin afgaanivinttikoira. Mutta on ilmiö myös inhimillinen. Epäilemättä parhaimmat meistä näkevät pienestä pitäen muutkin kuin isovanhempansa, mutta veikkaan että sellainen avarakatseisuus tekee heistä vähemmistön.

Kaipa se kertoo siitä, että ihmisen silmät ovat kovin lähellä toisiaan, niin lähellä, että kapeakatseisuus on oletusarvo. Siitä syystä suuri osa ihmisistä katoaa jokaisessa ikävaiheessa omasta näkökentästä. Se on sääli.

Pitäisi pyrkiä aktiivisesti näkemään muita ihmisiä, mutta ei ihmisryhminä, vaan yksilöinä, myös sellaisia, jotka eivät kuulu omaan viiteryhmään. Silloin voisi helpommin myös asettua toisten nahkoihin. Maailma olisi avarampi, kun siihen kuuluisi monenlaisia ihmisiä. Eikä vähäinen voitto olisi sekään, että saisi tuntea itsensä esimerkiksi näin itseni ikäisenä nuoreksi, kun hengaisi seitsemänkymppisten kanssa.

Kukaan ole ryhmä, vaan monta ryhmää.

Kyse ei ole vain jaottelusta nuori-vanha, vaan tällaisia näkymättömyyksiä on maailma pullollaan. Kovin usein ihminen latistetaan edustamaan jotain ryhmää, vähemmistöä, enemmistöä, setämiehiä, muunsukupuolisia, vanhuksia, nuorisoa. Mutta ei se niin mene, kukaan ole ryhmä, vaan monta ryhmää. Siksi jos haluaa lokeroida ihmisiä, kannattaa ostaa monipaikkainen lokerikko.

Kuvaavaa on, että itse olen eurooppalainen, suomalainen, turkulainen tai lietolainen vähän siitä riippuen, kenelle asiaa selitän. Jos joku tulisi tarpeeksi kaukaa kysymään, sanoisin, että olen maapallolainen. Tai ehkä sanoisinkin vain, että ihminen.

Ihminen olisi itse asiassa aika hyvä.

Roope Lipasti

Kirjoittaja kuuluu mm. seuraaviin ryhmiin: keski-ikäiset marisijat, lietolaiset läpimurtoa odottelevat kirjailijat, wannabe-remonttireiskat, sunnuntaikuntoilijat, setämiehet sekä Turun murteen ystävät.