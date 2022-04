Herätys: Selonteko turvallisuuspolitiikasta julki tänään | Pohjois-Korea lisännyt ohjuskokeita | Ruokakorin hinta ei noussut

Hallitus julkistaa selonteon turvallisuuspolitiikasta – luvassa arvio Nato-jäsenyyden hyödyistä ja riskeistä

Biden kutsui sotaa Ukrainassa kansanmurhaksi

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on aiemmin toistuvasti kutsunut Putinia sotarikolliseksi, mutta ei ole nimittänyt Venäjän toimia kansanmurhaksi. Kuvassa tuhottu asuintalo Ukrainan Tšernihivissä 9. huhtikuuta.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan Venäjän toiminta Ukrainassa vaikuttaa kansanmurhalta. Myös aiemmin Biden on vaikuttanut viittaavan Venäjän presidentin Vladimir Putinin syyllistyneen kansanmurhaan Ukrainassa.

Presidentti Bidenin hallinto valmistelee myös uutta sotilaallisen tuen pakettia Ukrainaan, kertovat uutistoimistot Reuters ja AP. Toimistojen lähteiden mukaan paketti on arvoltaan 750 miljoonaa dollaria eli noin 700 miljoonaa euroa. Yle seuraa Ukrainan sodan tilannetta tässä artikkelissa.

Pohjois-Korea tekee kiihtyvällä vauhdilla ohjuskokeita, jotka lähes poikkeuksetta onnistuvat

Pohjois-Korean ohjustestit ovat kehittyneet huolestuttavasti ja uhittelu naapurimaita kohtaan on lisääntynyt, arvioi tutkija. Samaan aikaan poliittinen ilmapiiri Korean niemimaalla on kiristynyt. Yhdysvallat on viime viikkoina sanonut, että Pohjois-Korea saattaa huhtikuun puolivälissä testata ydinasetta.