Asunnottomien määrä laski historiallisen alas, mutta heikoimmassa asemassa olevilla on hätä – Pasilan uusi asumisyksikkö hoitaa oireita, ei syytä

Nyt Sari on asunut vajaan kuukauden Itä-Pasilaan perustetussa uudessa tilapäismajoitusyksikössä nimeltä Tupa. Sari esiintyy tässä jutussa vain etunimellään, koska ei halua läheistensä leimautuvan ongelmiensa vuoksi.

Tupa on paikka, jossa Sarin kaltaisessa tilanteessa olevat saavat katon pään päälle ja seinät ympärille siihen saakka, kunnes pysyvämpi asunto saadaan järjestettyä. Samalla ongelmiin saa apua: majoittujat saavat tukea ja apua sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaisilta sekä vertaistaustaiselta työvalmentajalta.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n asumispalvelupäällikkö Jussi Lehtonen tietää, että Helsingin seudulla on suuri joukko ihmisiä, joiden elämäntilanne on samansuuntainen kuin Sarilla.

– Kaikista heikoimmassa asemassa olevien määrä on pääkaupunkiseudulla lisääntynyt, hän sanoo.

Tilapäismajoitus ei ratkaise asunnottomuutta

Lehtosen mukaan taustalla on viitisen vuotta kestänyt kehityskulku, joka on korona-aikana tullut entistä selvemmin näkyväksi.

Tilanne näkyy myös tilastoissa (siirryt toiseen palveluun) : Suomessa oli viime vuoden lopussa 3 950 yksinelävää asunnotonta, mikä on 390 vähemmän kuin vuonna 2020. Heistä pitkäaikaisasunnottomia oli 1 320, mikä on 260 enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Olennaista on, että mitään kiinteää asuinpaikkaa ei ole, vaan se pitää joka yöksi järjestää erikseen. Se on äärimmäisen kuluttavaa, ja sellaisessa elämäntilanteessa on hyvin vaikea alkaa järjestellä asioita kuntoon.