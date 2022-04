Ammuskelu aiheutti kaaoksen metroasemalla New Yorkissa – kuusi haavoittui, loukkaantuneita yhteensä ainakin 16

New Yorkin maanalaisessa sattui ampumavälikohtaus. Uutistoimisto AP:n mukaan ammustelussa haavoittui kuusi ihmistä. Kaikkiaan loukkaantuneita on yhteensä ainakin 16.

Metroasemalta löytyi savupanoksia

Silminnäkijä kertoo kaaoksesta

New York pormestari Eric Adams on aiemmin ilmoittanut keskittyvänsä rikollisuuden vähentämiseen ja lähettävänsä poliiseja partioimaan metroasemille. Adams, joka on demokraatti, on aloittanut virassaan vasta runsaat sata päivää sitten.