Karhu puri Sulo Karjalaista takamuksesta, nyt tiedetään, miten Tara pääsi karkuun – näin tapahtumat Kuusamon karhutarhalla etenivät

Yksi aidan silmukka oli venynyt

– Tara on vahva kuin kovimmat painijat, suurpetokeskuksen vahvin. Ja sen emä, hieman yli 10-vuotias Reeta, on karhutarhan älykkäin karhu. Olisiko niin, että tässä yhdistyi äly ja voima, minkä vuoksi karhut pääsivät karkuun, Jäntti pohtii.

Reeta-karhu on syntynyt Kuusamon suurpetokeskuksessa samoin kuin sen poika Tara . Reeta on Tessu- ja Juuso-karhun jälkeläinen. Vuonna 2019 kuvatulla videolla näkyvät juuri Tessu, Juuso, Reeta ja Reetan kaksospennut.

Talvikaudella suurpetokeskuksessa on kaksi työntekijää, kesällä tarvittaessa enemmänkin. Karhuja tarhassa on kuusi. Uusin tulokas on orpona Kuhmosta löytynyt Aina-karhu. Suurpetokeskus on perustettu 1990-luvulla karhunpennuille, jotka ovat menettäneet emonsa, eivätkä pärjäisi yksin luonnossa.