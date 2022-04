60-vuotiaassa Vaakon nakissa käydään kavereiden kanssa mopoillen, krapulaa hoitamassa ja hääpäivän illallisella – makkara sokerimunkilla pitää pintansa

Tamperelainen Vaakon Nakki täyttää 60 vuotta. Toimittaja Jani Aarnio repparoi synttärihumussa Pispalan torstai-illassa, juttukaverina Vaakon Nakin vuoropäällikkö Hilla Elers, 22. Minkälaisia vitsejä grillitiskillä kuulee? Entä kuinka paljon on 175 kiloa makkaraperunoita?

Grillipäällikkö Petunia Elers on varoittanut ennalta, että arkinen tiistaipäivä on hiljaista aikaa, mutta vielä mitä. Lounasaikaan Tampereen Pispalassa sijaitsevan Vaakon nakin tiskille kiemurtelee jono.

– Johtuu varmaan auringosta. Mitä enemmän paistaa ja mitä lämpimämpää on, sitä varmemmin tulee jonoa. Tämä on säälaji, Elers sanoo.

Lähes kaikilla ruokaa odottavilla on neonkeltaista yllä. Työmiehet ovat merkittävä lounasasiakaskunta. Kun lähellä on iso työmaa, kuten nyt Pispalan koulun remontti, tietää se lähigrillille menekkiä.

Neonkeltaiseen on sonnustautunut myös tamperelainen Jouni Enqvist. Hän ei tosin tule rakennustyömaalta vaan lakkovahdin hommista. Vaakolle hän on kurvannut varta vasten, sillä tarkoitus on esitellä paikallista ruokakulttuuria kauempaa tulleelle vieraalle.