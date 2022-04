Vesitornin kahvilasta ihailtiin upeaa maisemaa, kunnes torni suljettiin – nyt etsitään uutta yrittäjää, mutta kahvila tulisikin tornin juureen

Vesitorniin pääsisi katsomaan maisemia, mutta kahvila tulisi maan tasalle. Suunnitelma poikkeaa siitä, mihin Lappeenrannassa on totuttu, sillä vesitornin ylätasanteella oli aiemmin maisemakahvila.

Vesitornin avaamisesta yleisölle on puhuttu jo vuosia, mutta suunnitelmat ovat kariutuneet.

Miljoonaremontti

– Aiempien suunnitelmien mukaan puhuttaisiin noin puolentoista miljoonan euron hankkeesta. Suurin kustannus on hissin uusiminen ja uuden porraskäytävän tekeminen, Nikkanen kertoo.

Kahvilayrittäjät pitävät aikataulua tiukkana

Vesitorni on määrä avata jo kesäkuun alussa. Ylen puhelimitse haastattelemat kahvilayrittäjät pitävät aikataulua kireänä.

My Bakeryn yrittäjä Tiia Kolin puolestaan arvelee, että kahvilan avaaminen vesitornille on haasteellista, sillä kaupungissa on jo runsaasti kahviloita.