Selonteko on noin 30-sivuinen esitys, joka sisältää kuvauksen turvallisuuspoliittisen ympäristön muutoksesta ja vaihtoehdoista, jotka Suomella tässä uudessa tilanteessa on.

Venäjä-yhteistyöllä tarkoitetaan mainintoja siitä, miten Venäjän kanssa on tärkeä tehdä yhteistyötä ja käydä dialogia kaikissa oloissa. Maininta poistetaan turvallisuusselonteosta Forsbergin mukaan nyt, koska Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan myötä lännessä on nähty, ettei dialogi Venäjän kanssa johda mihinkään. Yhteistyöltä on pudonnut pohja pois.