Ortodoksisen perinteen suuri paasto on kuin hengellinen vegaanihaaste, joka kestää laskiaisesta pääsiäiseen

Vaikka Oulussa asuvalle Tarja Sanilalle paastoperinne on tuttua ortodoksisten karjalais-kolttasaamelaisten juurien kautta, hän on viettänyt suurta paastoa vasta kymmenen vuoden ajan.

Lipsahdukset eivät välttämättä pilaa paastoa

Tarja Sanila on huomannut, että suuren paaston myötä olo virkistyy ja unen laatu paranee. Sanilalle ja hänen miehelleen suurella paastolla on myös yhteisöllinen merkitys. He pyrkivät kehittelemään uusia, paastoturvallisia ruokalajeja ja vaihtavat reseptejä ystäviensä kanssa.

– Meitä on pieni ystäväporukka, joka paastoaa. Meillä on ollut tapana kokoontua monesti viikonloppuisin syömään yhdessä paastoruokia. Minun esikoiseni on tällä kertaa ensimmäistä kertaa mukana eli perinne on siirtymässä, iloitsee Sanila.