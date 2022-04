Jukka-Pekka Saraste Helsingin kaupunginorkesterin uudeksi ylikapellimestariksi – johtoryhmään myös viulisti Pekka Kuusisto ja säveltäjä Anna Clyne

Residenssisäveltäjä on vuosittain vaihtuva, ja häneltä tilattavien orkesteriteoksen esitysten lisäksi hän osallistuu taiteellisen johtoryhmän työskentelyyn ja suunnittelee yhden kausikonsertin ohjelman.

– Orkesterimusiikki on kautta aikojen ollut tärkeä osa suomalaista identiteettiä, ja Helsingin kaupunginorkesterilla on aina Sibeliuksen ajoista lähtien ollut merkittävä rooli säveltäjien työn esiin nostamisessa. On suuri ilo jatkaa maamme musiikkielämän kehittämistä yhdessä HKO:n ja sen taiteellisen johtoryhmän kanssa, Sarasta kertoo tiedotteessa.