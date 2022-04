2-vuotias Aarni Hast ja muut pienet lumilautailijat kirittävät lajia uuteen nousuun – moni heistä on ysärillä lautailun aloittaneiden lapsia

Erityisesti lautailevien lasten määrä on lisääntynyt. Monet heistä ovat toisen polven lautailijoita, eli 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa lumilautailun aloittaneiden harrastajien lapsia.

Näin on esimerkiksi rovaniemeläisen, entisen ammattilumilautailijan Miikka Hastin perheessä. Aarni , 2, ja Sonja , 7, kokeilivat lumilaudan kyytiä ensimmäisen kerran jo yksivuotiaina.

– Laskemme vaimon kanssa molemmat, joten halusimme ottaa lapset mukaan rinteeseen. Siellä mennään lasten ehdoilla. Joskus se on varttitunti ja yksi lasku, joskus koko päivä tai monta tuntia, 41-vuotias isä kertoo.

Hän on lumilautailut 30 vuotta, josta puolet ammatikseen. Lapsille oli luontevampaa opettaa tuttu väline.

Kesällä 3 vuotta täyttävä Aarni (vas.) on Hastin perheen tuorein laskija. Hän laskee isän Miikan ja isosiskon Sonjan kanssa Ounasvaaran rinteissä, mutta myös lähitunturit ovat tulleet perheelle tutuksi.

Trendi näkyy niin vuokraamoissa kuin somessakin

Niin lasten kuin varttuneempienkin laskutunneilla on ollut niin täyttä, etteivät kaikki halukkaat ole mahtuneet mukaan.

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n teettämän Laskettelijatutkimuksen mukaan lumilaudalla laskee vähintään kerran vuodessa jo noin 371 000 suomalaista. Määrä on kasvanut kolmessa vuodessa 52 prosenttia.

– Vanhemmat ovat ylpeitä siitä, että lapsi on tullut itselle rakkaan harrastuksen pariin. Samalla tavalla intohimoinen jääkiekkoilija lataa videon siitä, kun oma lapsi liikkuu ensimmäistä kertaa bambina jäällä, Lindström kertoo.

Lauta voi olla luonnollisempi ratkaisu kuin sukset

Tiina Lindströmin mukaan monet vanhemmat kokevat lumilaudan olevan taaperolle jopa helpompi väline kuin sukset. Jos lapsella on vielä sauvat, hänellä on neljä välinettä hallittavanaan.

Kun alla on lumilauta, hallittavia välineitä on vain yksi.

– Lapsillahan on hyvä tasapaino jo ihan pienenä. Heti, kun lapsi oppii seisomaan, hän voi ottaa tuntumaa kylki edellä liukumiseen leikin kautta. Se pitää tehdä turvallisesti, lasta liu’utetaan tasaisella tai ihan loivassa mäessä aikuisen tuella, Lindström kertoo.

Lapsia lautailun pariin opastanut Tiina Lindström kertoo, että lasten on tärkeä saada temppuilla lumilaudan kanssa.

– Lapset eivät jaksa hinkata täydellistä käännöstä puolta tuntia, mutta temppuilu on heille hyvin hauskaa. Lasten pitää antaa tehdä temppuja ja muksahdella turvallisuuden rajoissa, jotta heillä säilyy intohimo ja palo juttuun. Käännökset tulevat sitten ajan kanssa, Lindström sanoo.

Hastin perheessä isommat kolhut ja retkahdukset on vältetty.

– Molemmat heistä ovat suhteellisen varovaisia ja harkitsevaisia luonteeltaan, eivätkä he laske päättömästi. Toki itse katson, ettei vauhti pääse liian nopeaksi, Miikka Hast kertoo.

Kausi jatkuu

Vaikka lautailu on kasvattanut suosiotaan, myös suksilla laskeminen on yleistynyt edelleen. Laskettelijatutkimuksen mukaan suksilla käy laskemassa vuosittain lähes 900 000 suomalaista. Korona-aika on vauhdittanut molempien lajien suosiota.