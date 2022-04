Ukrainassa keskustelukumppani saa tulla liki, suomalaista läheisyys voi ahdistaa – näistä kulttuurieroista Suomessa asuvat ukrainalaiset vinkkaavat

Venäjän aloittama sota Ukrainassa on ajanut miljoonat ukrainalaiset pakoon ulkomaille. Sisäministeriön mukaan Suomeen tulevien ukrainalaispakolaisten määrä voi nousta useisiin kymmeniintuhansiin .

Mitä meidän Suomessa on hyvä tietää ukrainalaisista? Onko odotettavissa tapakulttuurin yhteentörmäyksiä? Kysyimme tätä kahdelta ukrainalaiselta, pitkään Oulussa asuneelta Anastasiya Kakhovskalta sekä Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vierailevalta tutkijalta Anna Tarasenkolta .

Tarasenko muistuttaa, että 46 miljoonan ihmisen kansaa on vaikea niputtaa yhteen; kaupungeissa asuvat ukrainalaiset ovat tapakulttuuriltaan varsin eurooppalaisia ja usein kielitaitoisia, maaseudun ikäihmiset taas enemmän kiinni perinteissä.

– Uskon varmasti, että suurkaupungeista kuten Kiovasta, Harkovasta tai Lvivistä tulevilla on helpompi sopeutua Suomeen. He ovat hyvin integroituneita eurooppalaisuuteen.

Moni suurkaupungeissa asunut pakolainen on saattanut työskennellä esimerkiksi eurooppalaisissa yrityksissä, joissa työkulttuuri on lähempänä yleiseurooppalaista mallia.

Hidas harkitsevuus turhauttaa

Suomi on Euroopan harvimmin asuttuja maita, Ukrainan keskimääräinen väestöntiheys 77 asukasta neliökilometrille on hieman isompi kuin Oulun kaupungin. Henkilökohtaisen tilan käsite onkin ukrainalaisille aivan toisenlainen kuin useimmille suomalaisille.

– Me ukrainalaiset tulemme helposti aika lähelle puhumaan. Meillä on ihan tavallista, että vieras tulee halaamaan tai puhumaan ihan korvan lähelle tai pitää kädestä, sanoo Anastasiya Kakhovska.

Suomalaiset saattavat pitää itseään suorapuheisina ainakin keskinäisessä kommunikaatiossa. Vierasmaalaisten kanssa puhuminen voi olla toinen juttu, mutta tutkija Anna Tarasenko kehottaa silti sanomaan suoraan, jos sanottavaa on.

– Vapaaehtoisten kanssa olen huomannut, että ihmiset välittävät paljon ja ehkä siksi ovat varovaisia. Mutta minusta olisi silti parempi puhua ihan suoraan, sillä niin ukrainalaisetkin tekevät keskenään ja sitä he osaavat odottaa.

– Suomalaiset ovat aika hitaita ja harkitsevat perusteellisesti ja pitkään asioita. Ukrainalaisena on joskus vaikea ymmärtää, miksei asioita voisi tehdä saman tien, Anastasiya Kakhovska sanoo.

Käytetäänkö Suomessa koulupukuja?

Slaavilaisissa kulttuureissa perheen ja ystäväpiirin merkitys on suuri, ja näin on myös Ukrainassa. Varsinaisen ydinperheen lisäksi lähipiiriin kuuluvia ihmisiä ovat Anna Tarasovan mukaan myös esimerkiksi kummit, joten tärkeiden ihmisten verkosto on varsinkin pienissä kylissä tiuha.