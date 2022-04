Kajaanin teatterin johtajan valinta jätti arvet henkilökuntaankin – Anni Mikkelsson toivoo kaupungilta selvitystä, ettei kukaan joudu kokemaan samaa

Kaikkien käänteiden ja valinnan jälkeen teatterin johtajaksi valittu Anni Mikkelsson on onnellinen ja helpottunut, vaikka noin seitsemän kuukautta kestänyt johtajavalinta on ollut hänen näkökulmastaan pitkä ja raskas.

Vetäytyneet hakijat ja menettelytapavirhe

Näyttelijä Janne Kinnunen on ollut mukana yhtenä työntekijöiden edustajana johtajavalinnassa. Viimeisimmissä kokouksissa hän ei ollut, mutta koko prosessista jäi hänelle hämmentävä ja halveksuttu olo. Henkilökunta alkoi miettiä jo vuosi sitten, millaisen johtajan he haluavat ja mihin suuntaan teatteria pitäisi kehittää.

Kinnunen on ollut alalla 25 vuotta ja kokenut muitakin teatterinjohtajavalintoja. Niissä kaikissa on henkilökuntaa kuultu hänen mukaansa paremmin kuin nyt. Teatterijohtajan valinnoissa henkilökunnan mielipiteillä on periteisesti ollut painoarvoa.