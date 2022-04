Joonas Konstigin kolumni: Hyvästi, seksuaalinen vallankumous – tervetuloa takaisin, estot

MeToon jälkeinen uusi puritaanisuus on paluuta vanhaan normaaliin, ja hyvä niin, kirjoittaa Joonas Konstig

Ennen ihmiset olivat estyneitä, sitten he 1960- ja 1970-luvuilla vapautuivat estoistaan ja alkoivat nauttia seksuaalisuudesta. Nyt elämä on hauskempaa ja nautinnollisempaa.

Suurin piirtein näin menee suurten ikäluokkien tarina, mitä seksuaalisuuteen tulee.

Sen voisi nähdä myös näin: Ennen ihmiset olivat tarkkoja seksin suhteen, koska siitä seuraa lapsia ja ongelmia. Sitten amerikkalainen lääkäri keksi ehkäisypillerin, joka erotti seksin lisääntymisestä ja mahdollisti jatkuvat puuhailut puuhailun vuoksi. Ja sehän oli kivaa se. Pillerin ja uusvasemmistolaisen (siirryt toiseen palveluun) aatteen myötä suuret ikäluokat saivat seksistä pakkomielteen. Se oli poliittista taistelua vapauden puolesta.

Ja miten mieluisaa taistelua! Edellinen ikäluokka oli taistellut natseja vastaan konepistooleilla, nyt käytössä oli kivemmat pistoolit. Aikuisille annettiin lupa toteuttaa teini-ikäisten fantasioita.

Kesti vuosikymmeniä, ennen kuin ihmiset joutuivat myöntämään, että estoton seksi ei olekaan ongelmatonta. En edes tarkoita avioeroja ja isättömyyttä, vaan seksin väärinkäyttöä: ahdistelua, pakottamista. Olennainen käännekohta tässä suuressa jälleenoppimisessa oli #MeToo-liike. Seksi myy edelleen, mutta jokin on muuttunut. Viime vuodet olemme saaneet julkisuudessa lukea yhä uusista skandaaleista ja syytteistä, joista viimeisimpinä Spede ja Olympiakomitea – sekä Playboy-talo, tuo varsinainen seksuaalisen vallankumouksen päämaja.

Mitä tulevaisuuteen tulee, huomaan olevani ajoittain samaa mieltä jopa melko kovan linjan feministien kanssa.

Edistyksellisessä brittilehti Guardianissa oli jo 2018 kiinnostava kirjoitus, joka kaipaili ripausta viktoriaanista puritanismia (siirryt toiseen palveluun) takaisin. Edistys on siis paradoksaalisesti johtamassa takaisin sellaiseen estyneeseen etikettiin, jota suuret ikäluokat niin kavahtivat.

Suhtauduin itse MeToo’hon aluksi varovaisen myönteisesti. Äkkinäinen somefanatismi on aina huolestuttavaa, mutta vaatimus, että miehet oppisivat hillitsemään himojaan, on kannatettava. Se kun tukee heidän kehitystään kypsiksi aikuisiksi, rakentaviksi yhteiskunnan osiksi. Olemaan ihmisiksi.

Nuorena sinkkumiehenä sen sijaan olisin varmaan inhonnut MeToota. Seksuaalinen vallankumous kun on luotu meneville nuorille miehille. Sen on pakko olla heidän luomuksensa, koska se on heidän fantasiansa: vapaata hommailua kenen kanssa tahansa, ilman mitään jäkittämistä sitoumuksiin.

Jos nuori mies on ”seksuaalisesti vapautunut”, hän näkee naiset seksiobjekteina. Veikkaan, että harva nainen ymmärtää, kuinka täydellisesti alapää nuorta miestä ajaa. Libidon kanavoiminen johonkin rakentavampaan on huomattavan päivittäisen työn takana.

Kulttuurimme on tukenut nuoria miehiä siinä työssä tuhannen vuotta. Naiset tukivat miehiä siihen vaatimalla heiltä sivistynyttä käytöstä. Esto kuulostaa kieltämättä tylsältä, mutta toisaalta moraalinen käytös on täynnä estoja, jotka kieltävät kohtelemasta toisia kaltoin tai käyttämästä heitä hyväksi. Kulttuuria on rakennettu esto estolta, nostamalla vaatimustasoa alkuapinasta aina inhimillisemmäksi.

Näen tämän uuden puritaanisuuden paluuna vanhaan normaaliin: seksi on sen verran tulenarka asia, että sen kanssa pitää olla tarkkana. Sitä ei yksinkertaisesti tule tunkea kaikkialle.

Sillä juuri estot erottavat meidät eläimistä. Ne vapauttavat meidät alapään painosta, jotta voimme nousta korkeammalle. Vain patoamalla seksuaalisuuden valtavaa voimaa voimme luoda kulttuuria, joka on kaniineja kehittyneempää ja – inhimillisempää.

Toivotan siis hyvästit seksuaaliselle vallankumoukselle. Tervetuloa takaisin, aikuiset ihmiset.

Joonas Konstig

Kirjoittaja on espoolainen kirjailija, jonka mielestä hippiaikana kuitenkin luotiin hienoa musiikkia.

Kolumni viittaa kirjoihin Wilhelm Reich: Fasismin massapsykologia (1933), Theodor Adorno et al.: The Authoritarian Personality (1950), Herbert Marcuse: Eros and Civilization (1955).