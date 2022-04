Yle on haastatellut norjalaista, brittiläistä ja amerikkalaista joukkotuhoaseisiin perehtynyttä asiantuntijaa. He pitävät joukkotuhoaseen käyttöä mahdollisena, mutta heidän arvionsa on, että varsinkaan ydinaseita ei käytettäisi. Ydinaseiskun seuraukset ymmärretään myös Venäjällä. Venäjä on sanonut käyttävänsä ydinaseita vain jos sen olemassaoloa uhataan.