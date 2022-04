Luolistaan kuulu taidekeskus Retretti rahoitusongelmissa – hankkeen vetäjä: "Ensin tuli korona ja nyt tämä pirunmoinen sota"

Savonlinnan Punkaharjulla sijaitsevaan Retretin taidekeskukseen on sijoitettu jo kymmenen miljoonaa euroa, mutta vielä puuttuu viisi miljoonaa. Ensi kesän näyttelykokonaisuus on vaakalaudalla tai ainakin se myöhästyy.

1980-luvulla kultakauttaan elänyt, pitkään tyhjillään ollut Retretin luolasto koki valonpilkahduksen vuonna 2006 jolloin liikemies ja suursijoittaja Kai Mäkelä osti alueen. Mäkelä sairastui vakavasti 2018 ja menehtyi viime elokuussa. Hänen puolisonsa Sinikka Mäkelä otti vastuun Retretin kunnostamisesta 2018.

Viime vuosien aikana Retrettiä on uusittu, korjattu ja rakennettu noin kymmenellä miljoonalla eurolla, josta pääosa on tullut Mäkelöiltä. Nyt suurprojekti on jäissä rahoitusongelmien takia.

– Tällä hetkellä en pysty laittamaan Retrettiin lisää rahaa. Toivonkin nyt tukea ulkopuolelta: että löytyisi etenkin institutionaalisia sijoittajia, jotka innostuisivat tästä kansallisesta hankkeesta, Retrettiä pyörittävän Tuunaansaaren Luola Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimiva Sinikka Mäkelä sanoo.

Yksi syy rahojen loppumiseen on Kai Mäkelän perinnönjakoon liittyvät ongelmat.

– Kaikki eivät ole Retretti-projektista ihan yksimielisiä, ja on ymmärrettävää, että ihmisillä on omat, yksittäiset intressinsä. Mitään sen suurempaa riitaa meillä ei kuitenkaan ole, Sinikka Mäkelä tarkentaa.

Retretin luolaston sisäänkäyntiä viime viikolla kuvattuna. Kuva: Kati Rantala / Yle

Kunnostaminen suurempi hanke, mitä kuviteltiin

Kymmenen miljoonan euron lisäksi Retrettiin kaivattaisiin vielä viisi miljoonaa euroa lisärahoitusta. Sinikka Mäkelän mukaan rahasummalla olisi tarkoitus luoda paikan päälle kansainvälisen tason gourmet-ravintola ja uudistaa kokonaan tuhat ihmistä vetävä Kalliosali konsertteja ja muita tapahtumia varten. Aikaa tämä veisi puolesta vuodesta vuoteen.

– Koko projekti on kasvanut huomattavasti suuremmaksi hankkeeksi kuin mitä alunperin kuvittelimme. Kuluja ovat nostaneet valtavasti esimerkiksi erilaiset turvallisuusmääräykset, kun luolastoja on päivitetty 2020-luvulle, Sinikka Mäkelä toteaa.

Sinikka Mäkelä kuvattuna Helsingissä 13.04. 2022. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Ongelmia on kasautunut muiltakin suunnilta.

– Ensin tuli korona ja nyt tämä pirunmoinen sota. Luulisin, että muutoin Retretti olisi jo avauskunnossa. Ensi kesä on joka tapauksessa vaakalaudalla: jos saamme luolaston avattua, se olisi vasta heinäkuun alkua.

Ensi kesän näyttely on jäänyt puolitieden nimenomaan maailmantilanteen takia: Venäjän Jakutiasta oli tulossa kymmeniä tuhansia vuosia vanhoja eläinten muinaisjäännöksiä, joiden piti elävöittää tarinallista elämyskierrosta.

– Yhteistyö venäläistahojen kanssa lopetettiin välittömästi sodan takia ja jouduimme myös muokkaamaan itse tarinaa.

Luolastossa riittää dramaattisesti valaistuja portaikkoja. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Anni Murtosaaren ultraviolettivalolla valaistua taidetta. Näyttelyä vuodelta 2020. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

"Retretti on kärkikohde"

Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Terho Kaskisen mukaan toissa vuonna uudelleen avatulla Retretillä on ollut Savonlinnan alueen matkailulle jo nyt "erittäin tärkeä merkitys".

– Me tarvitsemme Savonlinnan talousalueelle kärkikohteita, ja sellainenhan Retretti oli jo aikoinaan. Kaipaamme etenkin kohteita, joissa on ympärivuotista toimintaa.

Kaskisen mukaan Retretti on kansainvälisestikin poikkeuksellinen kokonaisuus.

– Tunnen itsekin Retretin historiaa pitkältä aikaväliltä, ja näiden nykyisten muutostoimien tarkoituksena on Retretin päivittämisestä nykyaikaan. Kyse on muuttuneesta maailmasta, johon kuuluu oleellisena ja tärkeänä osana digitaalisuus.

Savonlinna kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen. Kuva: Kati Rantala / Yle

Kaskisen mukaan Savonlinnan kaupunki ei ole saanut Retretin taholta minkäänlaista avustuspyyntöä.

– Toivomme, että omistajat pystyvät jatkamaan toimintaa omin avuin. Haluamme kuitenkin tukea Retrettiä toiminta-avustuksilla, joiden kokoluokka liikkuu kymmenissä tuhansissa euroissa.

Viime kesänä Retretissä vieraili noin 30 000 kävijää, joka on suurin piirtein sama määrä kuin Mäntyharjun Taidekeskus Salmelassa. Ulkomailla luolasto on herättänyt kiinnostusta myös ja saksalais- ja venäläisturistien parissa, jälkimmäisiä tosin ei suomalaisiin kulttuurikohteisiin ole vähään aikaan tulossa.

15 miljoonaa euroa kustantava yksityisrahoitteinen kulttuurikompleksi ei ole Suomessa jokapäiväistä kauraa. Sinikka Mäkelä haluaa painottaa, ettei Retretti ole hänelle mikään lyhyen tähtäimen sijoituskohde.

– Pidemmällä aikavälillä paikalla on paljon mahdollisuuksia. Alueen keskeneräinen kaavamuutos mahdollistaa erilaisten gallerioiden, taiteilijaresidenssien ja matkailutilojen rakentamisen. Visioni Retretistä on monipuolinen ja -taiteinen kulttuurikeskus, joka olisi kesän kohokohta. Joka tapauksessa kyse on kulttuuriteosta.

Sinikka Mäkelälle Retretin luolastoissa on "sitä jotakin".

– Tällainen pelkästään taidetta varten louhittu luolasto on hyvin erikoinen ja ainutlaatuinen idea. Luola yleensäkin on hyvin maaginen paikka, se on eräänlainen siirtymätila. Luolasta saa myös tehtyä digitaaliteknologian avulla hyvin monennäköisen.

