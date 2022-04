Korkojen noustessa korkokatto houkuttaa monia – asiantuntija neuvoo: näin rakennat suojan itse

Nollakorkojen aika on päättymässä. Yleisin asuntolainojen viitekorko, kahdentoista kuukauden euribor, nousi eilen plussan puolelle ensimmäistä kertaa yli kuuteen vuoteen.

Tarjouksen tarkempi tarkastelu osoittaa, että korkokaton kokonaiskustannus koko laina-ajalle on lähes 8 600 euroa. Edullinen kuukausihinta selittyy sillä, että korkokaton verran nousseet lyhennykset jatkuvat koko laina-ajan – vaikka korkokatto päättyy seitsemän vuoden kohdalla.

"Korkoja ei voi ennustaa"

"On rationaalista olettaa, että pankit voivat saada paremman tuoton korkokatosta kuin kiinteäkorkoisista lainoista", Vesa Puttonen sanoo.

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttosen mukaan korkokatto on kuin vakuutustuote – eli suoja epätodennäköistä katastrofia vastaan.

– Joku meistä karttaa riskiä enemmän kuin joku toinen. Ja ainut mikä on varmaa, on se, että korkoja ei voi ennustaa. Siihen ei kukaan pysty, hän sanoo.

Korko-odotuksia markkinoilla mitataan tietenkin koko ajan. Tällä hetkellä odotus on, että 12 kuukauden korko on seuraavan kymmenen vuoden ajan keskimäärin 1,5 prosenttia. Tästä kertovat niin kutsutut swap-korot.

– Se on markkinoiden konsensusodotus, mutta on mahdollista, että korko nousee sen yli. Asuntovelallisen tehtävänä on miettiä, että kestääkö talouteni, jos korko nousee viiteen prosenttiin – vaikka lyhyeksikin ajaksi, Puttonen sanoo.