Will Smithin mottaus toi huomiota ihosairaudelle, josta kärsii moni suomalainenkin – nämä viisi asiaa alopeciasta on hyvä tietää

Näyttelijä Will Smithin ja koomikko Chris Rockin fyysinen yhteenotto kolmen viikon takaisessa Oscar-gaalassa on levittänyt tehokkaasti tietoa harvinaisesta ihosairaudesta alopeciasta.

Smithin vaimon Jada Pinkett-Smithin sairastamasta, kaljuutta aiheuttavasta vaivasta kärsii länsimaissa ainakin noin kaksi prosenttia ihmisistä. Kun Rock vitsaili aiheella, kävi Will Smith kimmastuksissaan lyömässä tätä.

Allergia-, iho- ja astmaliiton erityisasiantuntija Risto Heikkinen on ilahtunut, että aihe nousi pinnalle – vaikkakin ikävällä ja tuomittavalla tavalla.

– Tässä tapauksessa kaikki julkisuus on varmaankin hyvää julkisuutta. Tietoisuus alopeciasta on edelleen vähäistä, vaikka eteenpäin on vuosien mittaan menty. Sairaus aiheuttaa kantajilleen yhä häpeää, vaikka näin ei tarvitsisi olla, Heikkinen kertoo.