Yhdeksän ahmittavaa sarjavinkkiä pääsiäiseen: Vallan linnake tekee paluun, Minx sukeltaa 1970-luvun erotiikkaan

Pääsiäisen pyhinä on aikaa syventyä tv-sarjoihin ja ahmia vaikka monta tuotantokautta kerralla. Listasimme yhdeksän tuoretta sarjaa.

Vallan linnake -sarjassa seurataan poliitikko Birgitte Nyborgia (Sidse Babett Knudsen), joka toimii neljännellä tuotantokaudella Tanskan ulkoministerinä. Kuva: Mike Kollöffel

1. Vallan linnake

Tanskalainen suosikkisarja Borgen eli Vallan linnake jatkuu neljännellä tuotantokaudella lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen. Maailmanlaajuiseen suosioon noussutta sarjaa tehtiin kolme tuotantokautta 2010–2013.

Sarjassa seurattiin Tanskan kuvitteellista pääministeriä Birgitte Nyborgia (Sidse Babett Knudsen) sekä muita poliittisia toimijoita.

Neljäs tuotantokausi on saanut nimen Vallan linnake – Voima ja kunnia. Tällä kertaa Nyborg on ulkoministeri ja hänen pomonaan eli pääministerinä on kymmenen vuotta nuorempi nainen. Ulkoministeri saa haastavan tehtävän, kun Tanskan hallinnoimasta Grönlannista löytyy öljyä ja sen myötä itsehallintoalue saa avaimet itsenäistymiseen.

Vallan linnake – Voima ja kunnia on katsottavissa Netflix-palvelussa.

Nokian alkutapaleesta kertovassa Made in Finland -sarjassa Jorma Ollilaa esittää Sampo Sarkola. Kuva: Laura Mainiemi / Rabbit Films

2. Made in Finland

Made in Finland on tositapahtumiin perustuva kotimainen draamasarja matkapuhelinvalmistaja Nokian menestystarinan ensi askelista.

Sarja käynnistyy vuodesta 1988, kun Motorola haastaa Nokian oikeuteen patenttivarkaudesta. Samaan aikaan kun yhtiö kamppailee elinolostaan, oululainen insinööri Risto Salminen (Aku Sipola) alkaa salaa kehitellä maailman pienintä ja kestävintä matkapuhelinta.

Rahoitusjohtaja Jorma Ollila (Sampo Sarkola) vastaanottaa paikan Nokia Mobile Phonesin toimitusjohtajana ja saa puoli vuotta aikaa katsoa, onko osastolla tulevaisuutta.

Made in Finland on katsottavissa C More -palvelussa.

Minx-sarjan pääosissa nähdään Michael Angarano (Glenn) ja Ophelia Lovibond (Joyce Prigger). Kuva: HBO Max

3. Minx

Minx-sarja sijoittuu 1970-luvun Los Angelesiin. Kuvitteellisessa tarinassa seurataan journalisti Joyce Priggeriä (Ophelia Lovibond), joka haluaa perustaa feministisen lehden. Ainoa joka suostuu kustantamaan lehteä on pornolehtiä julkaiseva Glenn (Michael Angarano).

Kaksikko päätyy lopulta tekemään ensimmäistä naisille suunnattua eroottista lehteä, jossa miehet ovat ensimmäistä kertaa seksiobjekteina.

Komediallinen sarja ei perustu todellisiin tapahtumiin, mutta se kuvaa seksiin liittyvää asenneilmapiiriä 1970-luvulla. Sarjassa nähdään myös epäamerikkalaisen paljon miesten sukupuolielimiä.

Minx-sarja on katsottavissa HBO Max -palvelussa.

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty -sarjassa Magic Johnsonia esittää Quincy Isaiah. Kuva: HBO Max

4. Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

Uutuussarja Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty kertoo Los Angeles Lakers -koripallojoukkueen tarinaa 1980-luvulla.

Sarja kuvaa sitä hetkeä, kun koripallosta tuli Yhdysvalloissa todellista urheiluviihdettä ja pelaajista kuten Magic Johnsonista (Quincy Isaiah) megajulkkiksia.

Sarjan pohjana on toiminut Jeff Pearlmanin kirja Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s.

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty -sarja on katsottavissa HBO Max -suoratoistopalvelussa.

Emmi Parviainen näyttelee Transport-sarjassa tutkivaa toimittajaa, joka pääsee ruokaväärennösrikoksen jäljille. Kuva: Maarten De Bouw / Tekele Productions Oy / Yle

5. Transport

Auli Mantilan käsikirjoittama ja ohjaama Transport-sarja on saanut paljon kehuja kansainvälisestä otteestaan.

Sarjan alussa lapsen pihvistä löytyy mikrosiru ja asiasta vihiä saanut toimittaja (Emmi Paavilainen) päätyy penkomaan ruokaväärennösbisnestä. Hevostalleillakin pyörivä sarja kertoo myös siitä, miten helposti tavallinen ihminen eksyy kaidalta polulta.

Transport on katsottavissa Yle Areenassa.

Moon Knight on jatkoa Marvelin supersankarisarjoille. Kuva: Marvel Studios

6. Moon Knight

Moon Knight -sarja perustuu Marvel Comicsin Kuuritari-sarjakuvahahmoon. Museokaupan myyjä Steven Grant (Oscar Isaac) kärsii sivupersoonahäiriöstä. Tämän takia hän jakaa kehonsa egyptiläisen jumalhahmon manipuloiman häijyn palkkasoturin Marc Spectorin kanssa.

Tarinan pahiksena eli kulttijohtaja Arthur Harrowina nähdään Ethan Hawke.

Sarjan pystyy katsomaan, vaikka ei tiedä muista Marvelin supersankaritarinoista.

Moon Knight on katsottavissa Disney+-suoratoistopalvelussa.

The First Lady -sarjassa Michelle Obamaa esittää Oscar-palkittu Viola Davis. Barack Obaman roolissa nähdään O.T. Fagbenle. Kuva: Jackson Lee Davis/SHOWTIME

7. The First Lady

Uuden 10-osaisen The First Lady -draamasarjan valokeilassa ovat Yhdysvaltojen presidenttien vaimot eli ensimmäiset naiset. Sarjan ensimmäisellä kaudella liikutaan eri aikakausilla, kun tarinan päähenkilöinä ovat Michelle Obama (Viola Davis), Betty Ford (Michelle Pfeiffer) ja Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson).

Sarjassa kuvataan sitä, kuinka ensimmäiset naiset ovat vaikuttaneet taustalla päätöksentekoon. Politiikan lisäksi sarja tuo esiin naisten ja heidän perheidensä henkilökohtaista elämää Valkoisessa talossa ja sen ulkopuolella.

The First Lady tulee katsottavaksi Paramount+-palveluun 18.4.

Brittisarja Salainen agentti Harry Palmer on kerännyt kehuja kriitikoilta ja yleisöltä. Pääosassa nähdään Joe Cole. Kuva: ITV Global Entertainment Limited

8. Salainen agentti Harry Palmer

Kylmän sodan aikaan sijoittuva brittisarja Salainen agentti Harry Palmer (Ipcress File) kertoo hämäräbisneksiä tekevästä Harry Palmerista (Joe Cole), joka joutuu vankilaan. Vapautumista vastaan hänen on ryhdyttävä salaiseksi agentiksi.

Sarja perustuu löyhästi Len Deightonin kirjaan Aivopesu (The Ipcress File).

Kehutulla sarjalla on yhteyksiä Suomeen, sillä vaikoilutehtävissä päädytään Helsinkiin. Tämän lisäksi sarjan digitaalisia efektejä ovat olleet luomassa Jani Teräväinen ja Petri Erkkilä linjatuottajanaan Jupe Louhelainen.

Salainen agentti Harry Palmer on katsottavissa Yle Areenassa.

Brittisarjaan perustuvan Poikani Joel -sarjan pääosassa nähdään Laura Malmivaara. Kuva: Annamaria Palsi-Ikonen

9. Poikani Joel

Poikani Joel kertoo Roosasta (Laura Malmivaara), joka muuttaa kahden teininsä kanssa uuden miehensä ja tämän lasten luo. Kaupungissa murhataan nuori tyttö ja Roosa alkaa epäillä 16-vuotiaan poikansa Joelin sekaantuneen murhaan.

Sarja pohjautuu vuonna 2012 Isossa-Britanniassa julkaistuun englantilaissarjaan A Mother’s Son.

Suomalaisversion ohjanneen Saara Cantellin mukaan tv-sarjoissa rikoksia käsitellään usein poliisin näkökulmasta, mutta tässä kipeää aihetta lähestytään perheen kautta.

Poikani Joel on katsottavissa Elisa Viihde Viaplay -palvelussa.