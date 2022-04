Lainoppineet: Korkeimman oikeuden päätös Tenon vesistön kalastusasiassa vahvistaa saamelaisten oikeuksia – johtanee lakimuutoksiin

Perustuslakiasiantuntija, dosentti Pauli Rautiainen ja ihmisoikeusprofessori Martin Scheinin sanovat, että korkeimman oikeuden päätös Tenojoen kalastusasiasta vahvistaa saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia. Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että päätös on merkittävä myös kansainvälisellä tasolla.

Pauli Rautiaisen mukaan kyse on myös perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän kannalta merkittävästä päätöksestä.

Ennakkopäätös, joka vaikuttanee lainsäädäntöön

Korkein oikeus on todennut, että Suomessa perustuslain ja alemman asteen lainsäädännön välillä on ristiriita, ja tuomiossaan se on jättänyt soveltamatta tätä alemman asteen lakia, kertoo perustuslakiasiantuntija Pauli Rautiainen.