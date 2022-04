Avaruusteleskooppi Hubble vahvisti havainnon ennennäkemättömän suuresta komeetasta – kiinteä ydin ulottuisi melkein Helsingistä Turkuun

The Astrophysical Journal Letters (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä julkaistussa tuoreessa tutkimuksessa avaruusteleskooppi Hubblen havaintoihin perustuva mallinnus varmistaa tiedon: kohde C72014 UN271 on ennennäkemättömän valtava komeetta.

Sille on annettu koodin lisäksi nimi Bernardinelli-Bernstein, BB, löytäjiensä Pedro Bernardinellin ja Gary Bernsteinin mukaan. He ovat yhdysvaltalaisen Pennsylvanian yliopiston avaruustutkijoita.

Mustempi kuin hiili

Hämmästyttävän aktiivinen

Jättiläinen on kotoisin Oortin pilvestä, aurinkokunnan kaukaisimman ja kylmimmän laidan valtavasta komeettapilvestä. Sinne on tosin niin paljon matkaa, että oikeastaan pilvi on edelleen ennen muuta hypoteesi. Konkreettista tietoa on saatu vain pilvestään karanneista komeetoista.