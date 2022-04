Vaikeasti kehitysvammainen poika joutui psykiatrian osastolle eristykseen, kun sopiva hoitopaikka puuttui – "Rankka paikka lapselle", suree isä

Oululainen Alex Karioja on fyysiseltä iältään 16-vuotias nuori mies. Henkiseltä kehitykseltään hän on vanhempiensa mukaan noin 3-vuotias lapsi.

Äiti Maarit Rasinkangas ja isä Jarkko Karioja kertovat, että heidän poikansa on vaikeasti kehitysvammainen. Hän tarvitsee aikuisen apua ja tukea ympäri vuorokauden. Välillä poika saattaa tilanteestaan juontuen hermostua herkästi ja toimia aggressiivisesti.

– Aksu on haastava lapsi. Hän on kuitenkin myös iloinen ja pienistä asioista nauttiva, isä sanoo.

Karioja on jo useamman vuoden ollut poissa kotoa, koska vanhemmilta loppuivat keinot hoitaa lastaan. Viime vuodet hän on asunut Oulun lähikunnassa tehostetun palveluasumisen yksikössä.

Vanhemmat kertovat, että oikea paikka hänelle olisi ollut kehitysvammapalvelujen osaamiskeskus OYS Konsti Oulussa, sillä Alexilla ei ole mielenterveysdiagnoosia vaan hänen oireilunsa on seurausta vaikeavammaisuudesta ja epilepsiasta.

Konstissa ei kuitenkaan ollut tilaa. Yle on nähnyt Kariojan hoitoonmääräämispäätöksen, jossa viitataan tilanpuutteeseen ja sen seurauksena psykiatriselle osastolle sijoittamiseen.

"Meillä on tätä ongelmaa aiempaa enemmän"

Alex Karioja ei ole ainoa vaikeasti kehitysvammainen, joka on ohjautunut Oulussa akuutissa tilanteessa hoidettavaksi psykiatriselle osastolle, vaikka oikea paikka heille olisi ollut kehitysvammahuolto.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) psykiatrian toimialueen johtajan sijainen, osastonylilääkäri Juha T. Karvonen sanoo, ettei tarkkoja tilastoja ole, mutta hänen arvionsa mukaan tällaisia potilaita on ollut heillä parina viime vuonna 10–15 vuodessa.

– Näppituntumani on, että meillä on tätä ongelmaa aiempaa enemmän aikuis- että nuorisopsykiatrian osastoilla.

Isossa kuvassa tällaisten potilaiden määrä ei ole Karvosen mukaan kovin suuri. Jokainen tapaus, jossa ihminen on hoidossa väärässä paikassa, on kuitenkin hänen mielestään liikaa. Psykiatrialla potilaat on kuitenkin otettava vastaan, kun muutakaan paikkaa ei ole.