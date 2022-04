Suomen Nato-pohdinta laajasti esillä ulkomailla: "Nyt Ruotsia hallitaan Helsingistä", "Uhkana Putinin raivo", "Venäjä saa, mitä halusi välttää"

– Ei ole kuitenkaan odotettavissa, että Moskova uhraisi ajatustakaan sille, että sen oma käytös on syynä perustavanlaatuiseen muutokseen maiden turvallisuuspolitiikassa, kirjoittaa Frankfurter Allgemeinessa toimittaja Peter Sturm .

The New York Times -lehti sanoo, (siirryt toiseen palveluun) että tämä on jälleen yksi esimerkki Venäjän presidentin Vladimir Putinin määräämän hyökkäyksen seurauksista.