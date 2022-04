Herätys: Viro ja Ruotsi seuranneet Suomea silmä kovana | Venäläisten vaikea päästä haluamilleen nettisivuille | Vuoden suurin kirkkojuhla alkaa

Viro ja Ruotsi ovat seuranneet Suomea silmä kovana koko kevään

Virossa on tehty johtopäätös, että Suomi tekee parhaillaan perusteellisia valmisteluja Natoon hakemiseksi. Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik kertoo, että Viron median mukaan Suomen tie kohti Nato-hakemusta näyttäisi nyt etenevän . Toisessa naapurissamme Ruotsissa huomiota on herättänyt etenkin se, miten selonteossa korostetaan Suomen ja läheisimmän kumppanimaan yhtäaikaista Nato-hakemusta – ja nopeaa sellaista.

Yli neljänneksellä venäläisistä on vaikeuksia päästä haluamilleen nettisivuille

Venäjä on estänyt sodan alkamisen jälkeen satoja eri verkkosivuja ja -palveluita . Esimerkiksi sosiaalisen median kanaviin Twitteriin, Facebookiin tai Instagramiin ei pääse. Riippumattoman venäläisen Levada-tutkimuslaitoksen tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 70 prosenttia vastaajista sai uutisensa pääasiassa televisiosta.

Vuoden suurin kirkkojuhla alkaa

Pääsiäinen on joulun jälkeen suomalaisten toiseksi suosituinta kirkossakäyntiaikaa evankelis-luterilaisissa seurakunnissa. Kirkon tiedotuskeskuksen mukaan kiirastorstai on pääsiäisen suosituin kirkkopäivä. Esimerkiksi Vantaalla Tikkurilan uudessa kirkossa pääsiäisen iloa ja rauhaa pyritään välittämään eri aistien kautta. Mukana on tuoksuja, musiikkia – ja taikalattia.