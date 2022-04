Perkkaan kappeli Espoossa on tulessa, rakennuksen arvioidaan palavan kokonaan

Espoon Leppävaarassa Perkkaan kappeli on tulessa. Tilanne on jo jälkisammutusvaiheessa.

Tieto palosta tuli puoli neljän aikaan yöllä. Palo on pelastuslaitoksen tietojen mukaan syttynyt rakennuksen ulkopuolelta.

– Kattorakenteet palavat ja sisäkatto on osittain sortunut sisään. On aika lohduton tilanne. Rakennus tulee palamaan loppuun kokonaan, kertoo palopäällikko Clas Tallberg .

Pelastuslaitoksen lisätiedotteen mukaan kappelin kattorakenteita puretaan koneellisesti purkukouralla. Paikalla on kello puoli seitsemän aikaan kahdeksan Länsi-Uudenmaan ja Helsingin pelastuslaitoksen yksikköä.

Leppävaaran alueella on savunhajua palon johdosta, jotka aiheuttavat tarkastustehtäviä pelastuslaitokselle. Pelastuslaitos pyytää ihmisiä tarkistamaan asiaa ennen soittoa hätänumeroon.

Perkkaan kappeli on Espoon toiseksi vanhin kirkkorakennus. Se valmistui vuonna 1929. Perkkaan kappeli on suosittu perhejuhlien pitopaikka. Kappelissa on kokoontunut erilaisia ryhmiä ja pidetty jumalanpalveluksia.