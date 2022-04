Päivystyksessä jopa 30 tunnin jono – terveydenhuolto ruuhkautui vaikean koronatilanteen ja hoitajalakon takia Kymenlaaksossa

Jatkohoitopaikkoja on liian vähän

Ylilääkäri Kimmo Salmion mukaan odotusajat ovat poikkeuksellisen pitkät. Potilaita on myös poikkeuksellisen paljon, sillä tavallisena aamuna heitä on päivystyksessä vain muutama.

Koronatilanne on tasaantunut, mutta luvut edelleen hurjia

Sairaalahoidossa on 39 potilasta, joilla on koronavirustartunta. Näistä potilaista noin kahdella kolmasosalla se on ensisijainen syy sairaalahoitoon.

– On vaikea sanoa, ovatko tartuntamäärät todellisuudessa vähenemään päin. Kaikki eivät hakeudu viralliseen koronatestiin ja hoitoalan lakko, joka koskee meillä HUS-diagnostiikan palveluja, on voinut vaikuttaa testiin hakeutumiseen ja näytevastausten viiveeseen, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo Kymsoten tiedotteessa.

Kymsote muistuttaa edelleen rokotuksista

Mäntymaa muistuttaa rokotussuojan lisäksi myös muiden perusohjeiden noudattamisesta, sillä koronaepidemia ei ole alueella ohi. Sairaana on pysyttävä kotona, käsihygieniasta on huolehdittava ja väkijoukoissa on syytä liikkua harkiten, vaikka yhteiskunta on jo avautunut.