Tampereelle syntyy uusi katulehti Rohee, jota voi myydä kuka tahansa, joka tarvitsee rahaa

– Edelleen iso osa lehden myyjäkunnasta on heitä. Tampereella projekti on sikäli erilainen, että kerjäämiskysymys ei täällä ole merkittävä. Teemme yhteistyötä eri järjestöjen kanssa ja etsimme myyjiksi esimerkiksi asunnottomuutta kokeneita tai muuten työmarkkinoilta syrjäytyneitä.

Myyjäksi pääsee ilman omaa rahaa

Ensimmäinen myyjä on jo lupautunut mukaan, ja muutama muukin on tulossa tutustumaan työhön. Päätoimittaja Hannele Huhtala toivoo, että sana leviää ja kesän mittaan myyjiä olisi mukana jo enemmän.

Vakavaa asiaa ja runoja

– Yhdessä kirjoituspajassa päädyttiin määrittelemään sisältö siten, että siinä on vakavaa asiaa ja runoja. Minusta se kuvaa kokonaisuutta hyvin. Meillä on yhteiskunnallisia juttuja, kulttuurihaastatteluja ja luovaa sisältöä.

– Lehteä on tekemässä samoja ihmisiä, jotka tulevat myös myymään sitä. Heillä on kadun ääntä ja kertomuksia siitä, minkä takia on syrjäydytty työmarkkinoilta tai miten osatyökykyiset työllistyvät. Oma kokemus on tässä työssä rikkaus, ja lehti on väylä kertoa siitä.