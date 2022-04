Äärimmäisen rikas mies istuu nyt laihtuneena käsiraudoissa – tällainen on Putinin sydänystävä ja Ukrainan hämärän politiikan päähahmo

Poliitikko ilman karismaa

Medvedtšuk on tunnetusti venäjämielinen, ja on ollut kotiarestissa odottamassa syytettä maanpetoksesta.

– Vaikka hän on ollut sosiaalidemokraattisen puolueen ja nykyisen Opposition ohjelma – Elämän puolesta -puolueen yksi johtajista, hän ei ole ikinä ollut julkinen poliitikko. Hän on pyrkinyt välttämään kaikin mahdollisin keinoin julkisia tapahtumia, joissa ihmiset tai toimittajat voisivat kysyä häneltä jotain.

Venäjämielisen puoleen johtohahmo

Neuvostoliiton jäljiltä Ukrainassa on ollut ja on edelleen iso venäläisvähemmistö. Maan pääkieli on ukraina, mutta venäjän puhujia on paljon.