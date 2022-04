Ruotsin black metal -konkari Dark Funeral: “Niin kauan kuin hengellisyydellä tehdään politiikkaa, sitä pitää kritisoida”

Helvetin puhdistavia liekkejä, ylösalaisin käännettyjä krusifikseja, ihmisen pääkalloja ja luukasoja. Dark Funeralin tuore Leviathan-video suorastaan pursuaa mustalle metallille tyypillistä kuvastoa, mutta mukana on nyt myös täysin uudenlainen elementti. Jääkylmän meren syvyyksissä uiskentelee kalmankalpea hahmo, jonka vitivalkoisessa ihossa valonsäteet välillä kimmeltävät.

Kun Dark Funeralin sanoituksista vastaava vokalisti Heljarmadr kuuli ensimmäisen kerran säveltäjä-kitaristi Lord Ahrimanin Leviathan-kappaletta varten tekemät riffit, juolahti hänelle saman tien mieleen vellova vesi.

– En voinut olla ajattelematta, että nyt olen meren syvyyksissä, valtaisan vesimäärän ympäröimänä. Kappaleen alussa kuullaan myös akustista kitaraa, ja sekin tuntuu kertovan siitä, että veden alla lymyilee mytologinen merihirviö Leviatan, Heljarmadr makustelee jylhän kappaleen syntyhistoriaa.

Liki kolmenkymmenen toimintavuotensa aikana Dark Funeral on kokenut useita miehistönvaihdoksia. Kuva vuodelta 2013, jolloin vokalistina toimi Emperor Magus Caligula. Kitaristi-säveltäjä Lord Ahriman taas on tällä hetkellä yhtyeen ainoa alkuperäisjäsen. Kuva: Kevin Nixon/Future/Shutterstock/All Over Press

Ensin kauhua, sitten okkultismia, sitten mustaa metallia

Vuonna 1993 perustettu Dark Funeral kuuluu Ruotsin tunnetuimpiin ja kansainvälisesti menestyneimpiin black metal -yhtyeisiin, jonka tunnusmerkkeihin kuuluvat rienaamisen ohella armottoman nopea ja aggressiivinen tykitys. Vauhti ei ole juurikaan hidastunut, kuten viime kuussa julkaistu uusi We Are The Apocalypse -levy osoittaa.

Kuten monet muutkin pitkän linjan bändit, liki kolmen vuosikymmenen ikäinen Dark Funeral on kokenut lukuisia miehistönvaihdoksia, ja Heljarmadr eli Andreas Vingbäck astui laulajan saappaisiin vuonna 2014.

– Koronaa lukuunottamatta tämä Dark Funeral -matka on sujunut varsin ongelmattomasti. Olemme esiintyneet käytännöllisesti katsoen maailman jokaisessa kolkassa, minulla on ollut hauskaa ja olen tavannut valtavan määrän mahtavia ihmisiä.

Heljarmadr itse tutustui Dark Funeraliin varhaisteininä, vuonna 1995 julkaistun Blackend-kokooma-CD:n myötä. Levy esitteli aikakautensa kovinta black metalia ja mukana olivat Dark Funeralin ohella muun muassa Satyricon, Emperor, Marduk ja Mayhem.

– Levynkanteen oli kirjoitettu useiden bändien nimiä väärin, mutta tavallaan läpäisin black metal -tutkintoni juuri tämän kokoelman kautta. Kuuntelimme kokoelmaa erään ystäväni kanssa ja olimme että oh shit, kuinka monta kertaa yhdellä levyllä voi toistaa Saatanan nimeä, tämähän on aivan fantastista!

Heljarmadr vietti lapsuutensa ja nuoruutensa pohjoisruotsalaisen Malmbergetin eli Jällivaaran pienellä paikkakunnalla, ja innostui jo siellä toden teolla kauhuelokuvista.

– Tuohon aikaan ei vielä ollut internetiä, joten eräs kaverini kopioi kauhupätkiä ja treidaamista eli leffojen vaihtokauppaa tehtiin ympäri maailmaa. Kauhuelokuvat taas herättivät kiinnostukseni okkultismia eli salatieteitä kohtaan.

Heljarmadrin teatraalinen esiintymisasu painaa viitisentoista kiloa, joten yhden illan shown vetäminen vaatii kovaa kuntoa. Kuva: Bartosz Szydlowski

Saatana toimii metaforana

Saatana on sinnitellyt Dark Funeralin – ja jossain määrin myös Heljarmadrin – kintereillä vuosikymmenestä toiseen. Yhtyeen klassisiin kappaleisiin kuuluvat muun muassa The Arrival of Satan’s Empire, Satan’s Mayhem, Satanic Blood ja An Apprentice of Satan. Uudella levyllä avataan portit apposelleen, jotta paholainen voisi astua sisään ja lauletaan Antikristuksen ikuisesta valtaistuimesta.

– Dominoivin asia Dark Funeralin sanoituksissa on antiuskonnollinen näkökulma. Vastustamme järjestäytyneitä uskontoja ja käytämme tässä yhteydessä Saatanaa metaforana.

Infernaalisesti kähisevää ja karjuvaa vokalistia kiinnostaa etenkin dualismi eli kahtiajako, joka ilmenee esimerkiksi hyvän ja pahan käsitteinä.

– Saatanan ja Loki-jumalan ohella on olemassa lukuisia negatiivista energiaa huokuvia hahmoja, jotka ovat vastakkaisia hyvälle puolelle. Omalla kohdallani tämä kuitenkin tarkoittaa okkultistista ajattelua, eikä suinkaan karnevalisoitua hollywoodilaista satanismia, jonka puolesta niin monet liputtavat.

Vaikka Saatanalla, rienaamisella ja antikristillisyydellä on mässäilty metallimusiikin parissa jo vuosikymmenten ajan, pitää Heljarmadr tematiikkaa edelleen ajankohtaisena.

– Uskonnot ovat yhä hyvin merkittävässä roolissa monessa paikassa maailmaa ja niillä on paljon vaikutusvaltaa. Järjestäytyneiden ja institutionalisoituneiden uskontojen vastustaminen on relevantti asia niin kauan kuin maailmassa on ihmisiä, jotka antavat mielikuvitusolentojen hallita elämäänsä ja sitä, kuinka heidän pitäisi ajatella. Ja niin kauan kuin hengellisyydellä tehdään politiikkaa, sitä pitää kritisoida.

Hyvänä esimerkkinä uskonnon ja politiikan liitosta toimii Dark Funeralin kohtelu Romaniassa vuonna 2016. Yhtye esiintyi tuolloin Bucovina Rock Castle -festivaalilla, joka on osittain valtion rahoittama tapahtuma. Ortodoksinen kirkko ja valtio taas ovat Romaniassa tiiviissä vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Kirkko tuohtui Dark Funeralin rienaavasta showsta, sai veto-oikeuden (siirryt toiseen palveluun) festivaaliesiintyjiin ja pyysi romanialaisia keikkajärjestäjiä olemaan buukkaamatta Dark Funeralin kaltaisia “satanistisia” bändejä.

– Kukaan ei enää halua esiintyä Venäjällä, mutta myös siellä on ollut ortodoksisia ryhmiä, jotka ovat yrittäneet estää bändejä kipuamasta lavalle jumalanpilkkalakien takia.

Heljarmadr vaikuttaa myös Grá-yhtyeessä, joka soittaa black metalia ja jonka tunnusmerkiksi on muodostunut hirttoköysi. Kuva: David Kareketo Avantgarde Music

Skandinaavisen ja kreikkalaisen mytologian pauloissa

Puritaanisessa black metal -skenessä väitellään joskus kiivaasti siitä, mikä on aitoa mustaa metallia, mikä ei. Kaupallisesti menestyneet ja genren kliseitäkin surutta hyödyntävät yhtyeet kuten Dimmu Borgir ja Dark Funeral saavat toisinaan osakseen kitkerääkin kritiikkiä.

– Kyseinen keskustelu on lähinnä median kehittämä juttu. Me muusikot harvoin ajattelemme asioita tästä näkökulmasta, koska teemme omaa juttuamme ja annamme itsekunkin päättää siitä, mikä miellyttää, mikä ei.

Ruotsalaista black metal -tarjontaa voisi tällä hetkellä kutsua syystäkin monipuoliseksi ja elinvoimaiseksi. Maasta löytyy niin Mephorashin kaltaisia okkultismia viljeleviä teatraalisia yhtyeitä, kuin Necorphobicin tyylistä energistä blackened death metal -musisointia. Dark Funeralin, Mardukin ja Watainin kaltaiset isot yhtyeet nauttivat vankasta kansainvälisestä suosiosta ja arvostuksesta.

– Tällä hetkellä black metal -konsertteja ja -tapahtumia on Ruotsissa runsaasti tarjolla ja aktiivisia bändejä on paljon: skene voi siis kokonaisuudessaan hyvin. Suomalaista bläkkistä en juuri seuraa, mutta tiedän esimerkiksi Cavusin, Impaled Nazarenen ja Black Mass Pervertorin kaverit, Heljarmadr sanoo.

Paitsi Dark Funeralissa, Heljarmadr on vaikuttanut jo reilun vuosikymmenen Grá-yhtyeessä, joka kylläkin edustaa black metalia, mutta erilaisista lähtökohdista kuin Dark Funeral. Grán tematiikka on kietoutunut pitkälti skandinaavisen mytologian ympärille ja yhtyeen symboliksi on muodostunut isokokoinen hirttoköysi, joita heitellään lavalta yleisön joukkoon.

– Voisi sanoa, että tällä hetkellä Grá on kuitenkin liikkunut enemmän kreikkalaisen mytologian suuntaan ja ryhtynyt näin ollen tutkimaan uusia alueita. Toisaalta sekä skandinaavinen että kreikkalainen mytologia linkittyvät toisiinsa.

Kuten monella muullakin ruotsalaisella metallimuusikolla, myös Heljarmadrilla on suomalaisia sukujuuria.

– Äitini on kotoisin Muoniosta ja hänen perheensä muutti 1970-luvulla Ruotsiin, koska maassa oli tuolloin runsaasti töitä tarjolla. Vietin itsekin lapsena kesäisin paljon aikaa Muoniossa.

Suomalainen tausta näkyy myös black metal -muusikoksi ryhtyneen Heljarmadrin työhistoriassa.

– Joitakin vuosia sitten työskentelin Scanialla, joka valmistaa kuorma- ja linja-autoja. Siellä oli valtavasti vanhempia suomalaisia kavereita, jotka olivat saaneet yhtiöstä aikoinaan työpaikan ja jotka olivat firmalle edelleen lojaaleja. On kuitenkin surullista, että sukupolvea myöhemmin suomen kieli on pitkälti kadonnut, koska sitä ei esimerkiksi käytetä kouluissa.