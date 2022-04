Lakiesitys "kansallistamisesta" eteni Venäjällä – Valion ja Fazerin nimet taas esillä

Kansallistamisesta hallintaanottoon

– Menettelyä on täsmennetty. Tässä puhutaan yrityksen siirtämisestä ulkoiseen hallintaan, joka voisi olla myös väliaikainen. Lakiesityksen luonnoksessa on puhuttu 18 kuukauden ajasta, jota voitaisiin pidentää toisella 18 kuukaudella eli tähän on jätetty se mahdollisuus, että yrityksen omistaja voisi palata takaisin Venäjän markkinoille, Rekolainen sanoo.

Fazer ja Valio mainittu esimerkkeinä

Fazerilla on leipomot Pietarissa ja Moskovassa. Työntekijöitä niissä on 2 300. Suunnitelmat leipomoiden myymiseksi ovat edenneet ja niiden nimenmuutoskin on jo voimassa. Toisin sanoen Fazer on lähtemässä Venäjältä nimeä myöten.