Osaajapulasta huolestunut puuala lahjoitti visakoivua koululaisten puukonkahvoihin – Viljami Häkkinen, 13, on innostunut puutöistä

Teknisen työn lehtori Matti Salmisen käsissä on Pro Puu -yhdistykseltä saatua järeää visakoivua. Varaston puolella on muutakin arvopuuta.

Yhdistyskummi innoittajana

Lahden yhteiskoulu on yksi seitsemästä yläkoulusta, jotka pääsivät mukaan PuuPete-hankeeseen.

Visakoivun lisäksi varaston hyllyltä löytyy muun muassa raitaa, vaahteraa, omenapuuta ja kovalahokoivua. Materiaalit koulu on saanut Lahdessa toimivalta kummiyhdistykseltään Pro Puulta.

– Siellä on todella monipuolisesti kaikkea. Puu on sahattua ja se on lähialueilta, teknisen työn lehtori Matti Salminen kiittää.