Meren rantaan kaavailtiin pitkään upeaa asuinaluetta, mutta kiinnostus oli laimeaa – yksi vuokrakerrostalo räjäytti potin: "En olisi reilu vuosi sitten uskonut"

Haminan Tervasaareen voisi nousta kymmeniä uusia asuinkerrostaloja. Yksi on jo pystyssä. Sen uskotaan vauhdittaneen muidenkin rakennuttajien kiinnostusta. Tonttivarauksia on nyt kymmenkunta.

Hamina haluaa Tervasaaresta hulppean, merellisen asuinalueen. Asuinkerrostalojen rakentaminen vuosi sitten valmistuneen Oolanninpuiston kyljessä on nyt nytkähtänyt reippaasti liikkeelle.

Varsin verkkaisesti liikkeelle lähtenyt Haminan Tervasaaren asuinrakentaminen kiinnostaa nyt rakennuttajia.

Tervasaarelle, Haminan keskustan kupeeseen halutaan rakentaa kokonaan uusi asuinalue. Nyt alueelle on tehty jo kymmenen tonttivarausta asuinkerrostaloista.

– Määrä on yllättävän iso. En olisi vielä reilu vuosi sitten itse uskonut, että näitä tulee näin paljon. Se on hyvä, että aluetta saadaan kerralla rakennettua melko valmiiksi, ettei asukkaiden tarvitse olla rakennustyömaan keskellä pitkiä aikoja, Haminan kaupungin muutosjohtaja Simo Kaksonen sanoo.

Tehdyt varaukset ovat asuinrakennuksia varten. Alueen kaava mahdollistaa liikerakentamisen asuintalojen ensimmäisiin kerroksiin, mutta tällä hetkellä alueelle on tulossa pelkästään asuinrakentamista.

Tontin on varannut muun muassa rakennusliike YIT, joka rakentaisi Tervasaarelle omistus-asuntoja. Tällä hetkellä 27:ta asuntoa ennakkomarkkinoidaan halukkaille ostajille.

Kuva: Kirsi Lönnblad / Yle

Haminan Asuntojen rakennuttama kerrostalo sen sijaan näkyy jo maisemassa. Sen asunnot ovat vuokra-asuntoja.

Vielä vuosi sitten tilanne oli se, että uusi Oolanninpuisto oli valmis avajaisjuhlia varten, mutta sen liepeille kaavoitetuille asuinkerrostalotonteille ei ollut ostajia.

Tulppa irti

Tervasaaren alue on kaupungin merkittävin kehittämiskohde.

Hamina haluaa Tervasaaresta merellisen, tiiviisti rakennetun asuinalueen. Perinteisiä omakotitaloja tai rivitaloja sinne ei ole suunnitteilla.

Alueelle rakennettiin ensimmäisenä yksityinen päiväkoti syksyllä 2019.

Haminan Asuntojen vuokrakerrostalo oli kuitenkin se hanke, joka tuntui saaneen rakennustyöt rullaamaan.

– Se avasi tulpan ja osoitti, minkä verran kysyntää on. Jos puhutaan Helsingin ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevien alueiden rakentamisesta, niin kyllähän edellytys on, että jokin hanke lähtee ensiksi liikkeelle. Muuten sitä on hirveän vaikea saada alkuun, Kaksonen sanoo.

Haminan Asuntojen kerrostalossa on 30 asuntoa. Hakemuksia niihin tuli yli 200. Haminan Asunnoilla on alueelta myös toinen tonttivaraus olemassa. Haminan Asunnot on kokonaan kaupungin omistama yhtiö.

Muutosjohtaja Kaksonen arvioi, että tonttivarauksesta menee yleensä noin vuosi siihen, että rakennuttaja pääsee varsinaisesti rakentamaan.

Haminan kaupunki haluaa, että sen keskusta laajenee Tervasaaren ranta-alueelle. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

1000 uutta asukasta

Tervasaaren alueen kaava mahdollistaa sen, että Tervasaareen voisi rakentaa asuntoja noin tuhannelle ihmiselle.

Alueelle halutaan myös yhteisöllistä asumista. Sen edistämisestä on Haminassa tehty valtuustoaloite.

Lisäksi asukkailta tuli siihen liittyviä yhteydenottoja pian Kouvolan asuntomessujen jälkeen. Asuntomessuille 2019 valmistui täysin uudenlainen kylämiljöö, Virkkulan kylä, joka esitteli etenkin senioriväestön yhteisöllistä asumisratkaisua.

– Sieltä se kiinnostus Haminan suunnassakin heräsi. Teimme myös kyselyjä aiheesta. Suurin osa vastaajista halusi, että rakennukset ja tontit on rakennettu niin, että on mahdollista kohdata muita ihmisiä. Jonkinlainen uudenlainen naapuriavun nousu tai sen kaltainen ilmilö tässä on havaittavissa, Kaksonen sanoo.

Toimittaja Kirsi Lönnblad kävi katsomassa, miltä Tervasaaressa nyt näyttää. Suunnitelmista ja tonttivarauksista kertoo Haminan kaupungin muutosjohtaja Simo Kaksonen.

Yhteisöllinen asuminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asuinkerrostaloihin rakennetaan yhteiskäytössä olevia tiloja, kuten keittiöitä tai vaikka kuntosali.

Haminan Tervasaaresta kiinnostuneille rakennusliikkeille on välitetty tietoa haminalaisten toiveista.

– Osa rakennusliikkeistä on ottanut tämän mielenkiinnolla vastaan ja kehittävät hankkeitaan niin, että se yhteisöllisyys on siellä mukana. Kyllä sieltä niitä konkreettisia ratkaisuja on tulossa, Kaksonen sanoo.