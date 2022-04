Ikääntyvä ei aina uskalla kertoa ilmastoahdistuksestaan: “Sehän on lasten ja nuorten tauti”, sanoo Elokapinaan liittynyt Marjukka Erkkilä, 59

Marjukka Erkkilä , 59, kertoo esimerkin omasta elämästään. Hän on Etelä-Pohjanmaalta Helsinkiin muuttanut kolmen aikuisen lapsen äiti.

– Ei kyse ole auton omistamisesta vaan sen turhasta käytöstä. Joudun heti puolustautumaan ja tulee riita, ja se on inhottavaa. On helpompi jättää sanomatta, että ahdistaa.

– Siltikään en saa näyttää ilmastoahdistusta, koska sehän on lasten ja nuorten tauti.

Saako aikuinen olla ilmastoahdistunut?

Seniori saattaa hävetä ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita, koska ei halua muistuttaa ystäviensä silmissä Mannerheimintiellä makaavia aktivistinuoria. Huolistaan on vaikea puhua muille, kun ilmastoahdistuksella on kirosanan kaiku.

"Jos jollekin olen puhunut, niin on sanottu, että ai olet viherkommari?"

Ympäristötunteiden tutkija Panu Pihkala Helsingin yliopistosta tunnistaa kyselyvastaajien kokemukset. Huoli ympäristöstä on helppo etäännyttää nuorten tai vihervasemmistolaisten ongelmaksi eikä ensinkään omaa elämää hetkauttavaksi.

– Sitten, kun huolen nostaakin esiin joku omaan porukkaan kuuluva, tulee uhattu olo. Voi herätä tuntemuksia, joita on yrittänyt painaa pinnan alle. Näin voi käydä vaikka yritysjohtajalle, jonka lapsi sanoo, että kuule äiti tai isä, nyt on tulevaisuus aika pahasti vaakalaudalla. Tai kuusikymppiselle, jonka samanikäinen ystävä nostaa aiheen esiin, Pihkala kuvaa.

Moni ikääntyvä on kuullut sutkauksen, ettei ympäristöasioista pidä ahdistua, se kun ei auta mitään. Väite on erheellinen, sillä ahdistuksesta on myös hyötyä. Se ohjaa huomaamaan uhkia ja miettimään, miten niihin tulisi varautua.