Hoitajajärjestöjen keskinäiset erimielisyydet suojelutyöstä olivat odotettavissa, sanoo pitkää lakkoa povaava emeritusprofessori

Professorin mukaan kyse on enemmän yliopistollisten sairaanhoitopiirien historian aikana muotoutuneista erilaisista toimintakäytännöistä kuin valtakunnallisesta isosta ongelmasta yhteisessä linjassa. Melin ennakoi valtakunnallisen linjan suojelutyön määrästä pysyvän kasassa Tampereella ja myös Turussa esiin tulleista näkemyseroista huolimatta. Turussa kiistaa on ollut sairaanhoitopiirin ja Tehyn välillä .

Yhteinen rintama on vahva hierarkioista huolimatta

– Pitää muistaa, että sairaanhoitajat ovat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita, eli korkeakoulutettuja ja perushoitajakoulutus on taas opistotason 2–3-vuotinen koulutus. Näiden kahden ammattiryhmän välillä työpaikoilla on selviä hierarkioita ja työnjakoeroja, mikä näkyy myöskin palkkauksessa.

Lääkäriliitto on ollut hoitajalakon aikana hiljaa, vaikka yksittäisiltä lääkäreiltä on ulostuloja asiaan kuultukin. Ammattiliittona Lääkäriliitto on Melinin mielestä ulkoistanut itsensä työtaistelusta. Professori muistuttaa, että lääkärikunta on terveydenhuoltohierarkiassa kuitenkin huomattavasti paremmin palkatussa ja päättävässä asemassa.