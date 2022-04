Suomalaiselokuva Metsurin tarina Cannesin elokuvajuhlien ohjelmistoon – Mikko Myllylahti kisaa esikoisohjaajan palkinnosta: "Unelmien täyttymys"

Mikko Myllylahden ohjaama ja käsikirjoittama Metsurin tarina on valittu Cannesin elokuvajuhlien Kriitikoiden viikon ohjelmistoon.

Pohjoisen hulluus ja pakkasmaisemat kiinnostavat

Mikko Myllylahti on otettu ja nöyrän kiitollinen siitä, että hänen esikoisohjauksensa otettiin mukaan Cannesin elokuvajuhlien ohjelmistoon.

– Cannes on ohjaajien mekka ja pääsy sinne pitkän elokuvan ohjaajana on unelmien täyttymys. Lista ohjaajista jotka ovat aloittaneet uransa siellä on aivan huikea.