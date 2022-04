"Tulisitko huomenna aamuvuoroon? Sinua tarvitaan" – lakkoilevat hoitajat ovat ahdistuneet, kun esimiehet pyytävät heitä lomiltaan töihin

Sosiaalisen median yksityisissä ryhmissä on viime päivinä nähty useampia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lakossa olevan hoitohenkilökunnan avautumisia omasta ahdistuksestaan: työnantaja on laittanut monelle HUSin hoitoalan työntekijälle yhtäkkiä työvuoroja, vaikka pitäisi olla sovitusti loma.

Eräässä Ylen näkemässä keskustelussa hoitoalan henkilö kertoo, että esihenkilö on pyytänyt aamuvuoroon seuraavalle päivälle, jo kahdesti, vaikka loma piti olla sovittuna.

"Tulisitko huomenna aamuvuoroon? Sinua tarvitaan." -viesti on saanut tämänkin sairaanhoitajan tuntemaan syyllisyyttä ja pahaa oloa, ettei voi revetä useaan paikkaan yhtä aikaa.

Ylen näkemän viestin mukaan hoitajalla on ollut matkaliput jo ostettuna, koska pitkään odotettu loma pitäisi olla menossa.

Emilie van Niekerk-Issaly ei ole itse joutunut perumaan lomiaan, mutta pari tuttua on ollut epätietoinen, mitä tehdä, kun on pyydetty varatulta lomalta suojelutyöhön.

Tavat riippuvat esihenkilöstä ja osastosta

Lomien ja lakon tuoma ahdistus on tuttua myös lakkovahteina Meilahden sairaalan porteilla seisoville sairaanhoitajille. Hoitajat ovat olleet epätietoisia, mitä tilanteessa pitäisi tehdä.

Emilie van Niekerk-Issaly ei ole itse joutunut kokemaan vastaavaa, mutta kaksi hänen kollegoistaan on.

– Selkeästi se, miten toimitaan, riippuu vain pomosta ja osastosta. Tämä on tosi outoa, van Niekerk-Issaly sanoo.

"Ohje on ollut, että töihin ei lomalta mennä"

Myös sairaanhoitaja Jarkko Lempiäinen kertoo, että hänen osastollaan HUSin Meilahden sairaalassa lomia on peruttu nyt lakon aikana. Ihmisiä on myös pyydetty töihin, vaikka heillä pitäisi olla loma.

Lempiäinen on kuullut asioista kollegoiltaan, sillä työkaverit kyselevät häneltä kaikkea. Lempiäinen on muun muassa Tehyn valtuustossa ja ammattiosaston hallituksen varajäsen.

Lempiäisen mukaan yleisesti on sovittu, että jos työntekijällä pitäisi olla loma, häntä ei kutsuta suojelutyöhön.

– Mutta näin on kuitenkin käynyt, ja ihmiset ovat siitä ahdistuneita. Kaikilla on kuitenkin ollut erilaisia lomasuunnitelmia, ja sitten odotetaan, että pitäisi tulla suojelutyöhön, Lempiäinen sanoo.

Lempiäisen mukaan ohje työntekijöille on ollut, että lomalle mennään, vaikka työnantaja kyselee töihin. Usein loma on jo maksettukin.

– Meidänkin osastolla on aina ollut riittävä määrä ihmisiä. Potilasturvallisuus ei ole missään nimessä vaarantunut, vaikka osa näistä pyydetyistä ihmisistä ei ole töihin tullutkaan, Lempiäinen sanoo.

Koko Meilahden sairaala-alueen Tehyn luottamusmies Terhi Tuominen-Seittonen vahvistaa tiedon. Asia on hänellekin tuttu. Tuominen-Seittonen sanoo, että lomat käytännössä siirtyvät lakossa, mutta hyvien käytänteiden mukaan töitä ei saisi silti laittaa, jos listalla on loma.

– HUSilla on sääntö yhdenvertaisuudesta. Heitämme kuitenkin aina herjaa, että se koskee vain potilaita, ei meitä työntekijöitä, Tuominen-Seittonen sanoo.

HUS: "Vuosilomia vahvistettu nyt enemmän"

HUSin palvelussuhdejohtaja Kati Virtanen sanoo, että lakon aikana lomien vahvistamisessa on lähdetty siitä, että HUSin toiminnan jatkuvuus on pitänyt ottaa huomioon, käytännössä siis arvioida, että on tarpeeksi ihmisiä.